Como saber se fui aprovado no Auxílio Brasil 2022

Hoje trouxemos algumas informações importantes para ajudar você, que está se perguntando “Como saber se fui aprovado no Auxílio Brasil?”

Portanto, confira todos os detalhes para te deixar por dentro de tudo a respeito do novo benefício do Governo Federal para a população mais pobre do país.

Então, se você se cadastrou no programa ou está pensando em se cadastrar e precisa de mais informações, não deixe de acompanhar até a última linha. Dessa maneira, será mais fácil para conhecer melhor o programa e como consultar a situação de seu pedido.

O que é o Auxílio Brasil?

O programa intitulado Auxílio Brasil veio com a promessa de substituir o antigo Bolsa Família, criado em 2003, pela gestão anterior.

Nesse novo modelo de transferência de renda, o Governo Federal, em parceria com o Ministério da Cidadania, promete trazer mais dignidade à parcela mais pobre da população brasileira.

Portanto, quem se encaixa na faixa de extrema pobreza tem renda de até 105 reais por membro da família mensalmente. E também para quem se enquadra na população em situação de pobreza, onde a renda per capita não ultrapassa 210 reais mensais.

Quando foi anunciado pelo presidente da República, o programa visava pagar uma parcela de 300 reais para os beneficiários. No entanto, logo que entrou em vigor, a lei previa uma mensalidade de 400 reais.

Pouco tempo depois, graças a uma emenda constitucional, que concede a União a possibilidade de estourar o teto de gastos anuais em situações de calamidade pública, o governo aumentou as parcelas do Auxílio Brasil para 600 reais. No entanto, este aumento é válido até dezembro deste ano.

A partir do ano que vem, como haverá possíveis mudanças nas lideranças brasileiras devido a 2022 ser ano eleitoral, o futuro do programa é incerto. Contudo, a previsão atual é de que o benefício volte a pagar 400 reais por mês aos cidadãos a partir de janeiro, sem data prevista para encerramento.

Como fazer o cadastro no Auxílio Brasil 2022?

Em primeiro lugar, se a sua família encaixa nas faixas de renda citadas acima e deseja realizar o cadastro para se beneficiar do programa, será necessário que você se encaminhe ao Cras de sua cidade. Para isso, leve todos os seus documentos e de todas as pessoas que moram com você.

Ademais, você precisa ter cadastro no CadÚnico para programas sociais do Governo Federal. Aliás, os seus dados devem ser atuais a pelo menos 2 anos.

Feito isso, basta aguardar que o Ministério da Economia faça a filtragem dos dados repassados a ele pelo programa de cadastro, de forma a selecionar as famílias contempladas a receber o benefício.

Depois disso, a próxima etapa é receber o agente do Cras em sua casa. Assim, ele fará uma avaliação a respeito da situação de sua família. Além disso, conferirá a veracidade dos fatos transmitidos por você no ato da entrevista.

Como saber se foi aprovado no Auxílio Brasil 2022?

Após a visita do agente do Cras, você precisará aguardar alguns dias. Até que seu pedido seja homologado pelo Ministério da Cidadania.

Logo depois, existem 2 opções para que você possa realizar a consulta a respeito da situação de seu pedido: pelo aplicativo do benefício, ou pelo telefone. Agora, veja mais informações a respeito desses canais.

Aplicativo e telefone para acompanhar o status do benefício

Para saber mais a respeito de seu benefício do Auxílio Brasil, como status, data de pagamento e valores, você pode optar por baixar o aplicativo de mesmo nome. Lançado pelo Governo em parceria com a Caixa o passo a passo é muito simples:

Acesse a loja de aplicativos de seu celular e busque por “Auxilio Brasil”;

Faça o download e instale o app;

Abra-o e escolha “Acessar com minha senha do Caixa Tem”.

Logo após, basta seguir as instruções do aplicativo para acessar a página com todas as informações a respeito de seu pedido.

Caso seja seu primeiro acesso, será necessário criar uma conta com e-mail, CPFf e outros dados pessoais.

Apesar de não contar com um número 0800, o programa do Governo possui um telefone de contato, para quem não conseguir ou não quiser baixar o aplicativo.

O número é o 121, e a ligação pode ser feita a partir de telefones fixos ou celulares e é gratuita para todo o Brasil.

Ao realizar a ligação, é só informar seu NIS ou número de CPF para iniciar o atendimento e obter todas as informações necessárias.

Agora, ao se perguntar como saber se foi aprovado no Auxílio Brasil, basta consultar o aplicativo. Ou ligar no número do atendimento, para sanar todas as suas dúvidas.