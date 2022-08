Muitos brasileiros se perguntam: como saber se tenho renda para financiamento da Caixa?

No entanto, com mais informações, é possível se inteirar melhor do assunto, para conseguir o sonho da casa própria. Afinal, conseguir um financiamento junto à Caixa pode ser a maneira mais fácil de adquirir o imóvel.

Então, se quer saber mais sobre o assunto, não deixe de ler até o final para ficar por dentro de todos os detalhes.

Por que financiar um imóvel na Caixa?

Conhecida como a maior operadora de crédito imobiliário do Brasil, a Caixa é uma das instituições que tem credenciamento com o Governo Federal. Com isso tem autonomia para operar diversos programas sociais.

Além de seu renome na área, realizar um financiamento junto ao banco pode ser muito vantajoso para você. Afinal, ela oferece diversas linhas financiáveis e se enquadra bem em diversos perfis de investidores.

No entanto, para adquirir um financiamento na Caixa é necessário apresentar renda mínima. Por isso, explicaremos a seguir como é feito esse cálculo e como funciona o financiamento da instituição.

Como é o financiamento da Caixa?

Antes de saber a respeito da renda mínima necessária, é preciso entender melhor como é feito o financiamento da Caixa. Pois, como vimos anteriormente, é a maior credora de financiamentos imobiliários do Brasil atualmente.

Ademais, é um dos meios mais interessantes para quem deseja conquistar a tão sonhada casa própria. Então, a Caixa é um dos bancos que concedem financiamento de imóveis para seus clientes.

Portanto, atua como ponte pagando o preço do imóvel escolhido pelo cliente, a medida da quantia financiada.

Além disso, outro papel da Caixa durante o desenrolar do financiamento é encaminhar um profissional especializado ao local do imóvel. Dessa forma, constatando que o valor cobrado está de acordo com o mercado atual.

Após a assinatura do contrato, o cliente se propõe a pagar a dívida mensalmente e dentro do prazo estabelecido, acrescido de juros e taxas.

Como saber se tenho renda para financiamento da Caixa

Agora que você já sabe mais a respeito de como funciona o financiamento da Caixa, veremos a respeito da renda para adquirir o crédito.

Apesar de se crer que é necessário ganhar uma certa quantia por mês para conseguir aprovação, essa é uma informação errônea. Na verdade, não existe uma renda mínima pré-fixada como requisito para adquirir um financiamento junto ao banco.

Então, o cálculo é baseado em inúmeras variáveis que passa desde o perfil do cliente até o imóvel pretendido. No entanto, uma das exigências para pedido de financiamento da instituição é que o valor das parcelas não comprometa mais do que 30% da renda mensal do cliente.

Dessa forma, a escolha do imóvel e do valor do financiamento considera todos os salários dos membros da família que são economicamente ativos. Ou seja, deve a parcela deve se adequar aos 30% desse valor somado.

Como o cálculo de renda é feito?

Como já sabe, o valor da parcela não pode ser maior que 30% da renda total dos moradores da residência. Ou seja, qualquer pessoa que seja economicamente ativo.

Dessa forma, quanto maior for essa soma, mais alto será o valor do financiamento. Além disso, é preciso ter em mente que os juros, encargos e demais acréscimos, como seguro, também entrarão no cálculo das parcelas.

O valor da entrada do imóvel também conta bastante na hora de calcular um financiamento. Então, quanto maior for o valor de entrada, menos o cliente fica devendo ao banco. Consequentemente, isso implicará no valor das parcelas.

O que pode influenciar na contratação do crédito?

Além da renda do cliente, outros fatores podem afetar diretamente o financiamento de um imóvel.

A taxa de juros, por exemplo, pode causar aumento nas taxas operadas pelos bancos. Portanto, acaba refletindo diretamente no valor das parcelas do financiamento.

Ter uma boa relação com a instituição onde o crédito está sendo contratado pode te ajudar na hora de ser aprovado. Se você já é correntista e possui um relacionamento de longa data com a Caixa, as chances de você ser aprovado no financiamento são bem mais expressivas.

Possuir saldo no FGTS também pode influenciar na contratação do financiamento. Afinal, esse valor pode ser usado na entrada, diminuindo o saldo devedor com a Caixa. E também o número e o valor das parcelas.

Agora que você já sabe mais sobre a renda para financiamento da Caixa, procure uma agência próxima a você e faça uma simulação.