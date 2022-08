Muitas pessoas não sabem como se inscrever no CadÚnico para receber Vale Gás. No entanto, essa é uma informação importante para quem deseja receber o subsídio do governo.

Aliás, este benefício visa auxiliar a população mais pobre a adquirir um dos itens mais importantes para a família. E para recebê-lo, é necessário estar devidamente cadastrado no CadÚnico. Por isso, veja a seguir mais informações a respeito do benefício e como se cadastrar para ter acesso a ele.

O que é o Vale Gás?

Criado no final de 2021, o Vale Gás visa ajudar a população mais pobre do país a adquirir o gás de cozinha.

Como o próprio nome diz, esse é um benefício voltado para a aquisição do botijão GLP de 13 kg. Então, ele é pago a cada 2 meses e subsidia 50% do valor do gás, segundo relatório da ANP.

Sem valor pré-definido por lei, o benefício tem suas cotas estipuladas na semana antes dos pagamentos serem liberados. Portanto, usa como base a média de custo de um botijão de gás de cozinha de 13 kg em todo território nacional.

Com esse valor em mãos, o governo disponibiliza um voucher de 50% do valor para as famílias cadastradas no programa.

Quem pode participar do programa?

Para se eleger e contar com o subsídio do governo no programa Vale Gás, deve se cumprir alguns requisitos, como, por exemplo:

Apresentar renda de até meio salário mínimo por pessoa, ou totalizando três salários mínimos;

Se tiver renda superior a esse valor, mas tem cadastro em outros programas federais, como o Auxílio inclusão produtiva, também pode receber o auxílio;

Ter membros da família que recebem as chamadas BPC, Benefício de Promoção Continuada.

Além disso, só será possível aderir o programa quem for devidamente cadastrado no CadÚnico do Governo Federal. Assim, possuir os dados cadastrais atualizados a pelo menos 2 anos.

Como se cadastrar no CadÚnico para receber Vale Gás?

Como vimos anteriormente, estar cadastrado no CadÚnico é uma das principais exigências para aderir ao Vale Gás.

Esse cadastro, além disso, é também a porta de entrada dos cidadãos para outros programas sociais. Por exemplo, o Auxílio Brasil, por exemplo.

É através dos dados cadastrados no CadÚnico, que o Ministério da Cidadania decide se você e sua família poderão ou não participar desse tipo de programa.

Portanto, veja a seguir, como se cadastrar:

Eleja um responsável que deve se encaminhar até o Cras da cidade onde a família reside. Aliás, essa pessoa precisa ter mais de 16 anos;

Em seguida, o responsável precisa apresentar o CPF e responder às perguntas do cadastramento;

Deve comprovar a renda dentro das faixas citadas anteriormente. Ou seja, de meio salário mínimo por pessoa, ou três salários mínimos;

Por fim, deve apresentar a documentação completa dos outros integrantes da família, incluindo certidão de nascimento, CPF, título de eleitor, entre outros.

Outra exigência para que sua família conste na base de dados do Cadastro Único do Governo Federal, é apresentar comprovante de residência atualizado. O prazo mínimo é de pelo menos 3 meses. Então, você pode utilizar contas de consumo, como água e luz, por exemplo.

Quando fazer a atualização junto ao CadÚnico?

Após realizar o cadastro de sua família na base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais, o ideal é fazer a atualização dos dados uma vez por ano.

Caso seja necessário, é possível fazer um novo cadastro, com novas informações, uma vez por ano. Assim fica mais simples para que todos os dados e informações fiquem devidamente atualizados.

Caso isso não seja possível o Governo Federal indica que esse prazo não ultrapasse os 2 anos. Uma vez que essa é uma exigência dos órgãos responsáveis pelos programas sociais.

Ao realizar a atualização cadastral, tenha em mãos todos os documentos citados anteriormente. No caso de novos integrantes legais na família, é preciso apresentar toda a documentação necessária para inclusão no grupo familiar.

Agora que você já sabe como se inscrever no CadÚnico para receber Vale Gás, vá até o Cras de sua cidade. Não se esqueça de ter todos os documentos em mãos, para garantir seus direitos, bem como os de sua família.

Afinal de contas, você pode se enquadrar para receber, não só esse, mas também outros programas de transferência de renda do Governo Federal.