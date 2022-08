Existem algumas ações que podem ajudar você a se organizar para ter mais tempo livre e assim curtir uma rotina mais saudável. Porém, é importante ter em mente que essa organização pode ser gradativa, e que nem todas as pessoas são iguais – assim como as rotinas.

Por isso, entenda que este conteúdo visa lhe auxiliar na hora de montar uma rotina que “cabe” no seu relógio, sem ser uma prescrição do que deve ou não ser feito, ok?

Dito isso, vamos ao conteúdo de hoje!

Como se organizar para ter mais tempo livre?

Conseguir se organizar para ter mais tempo livre é o sonho de muitas pessoas. Nos dias atuais, com tantas demandas e cobranças, pode ser que você se sinta sobrecarregado em algumas circunstâncias, e não é para menos. As pessoas estão cada vez mais rígidas consigo mesmas, e a tentativa de ser perfeito tem se tornado a realidade de muita gente.

Porém, manter uma rotina que também considere o tempo livre é fundamental para oferecer um suporte a mais para a saúde mental. Durante o tempo livre, temos a oportunidade de cuidar da mente, do corpo, dos nossos sonhos, etc.

Pensando nisso, trouxemos algumas considerações que podem lhe ajudar na sua reflexão. Veja:

1. Avalie as suas demandas de hoje

Você sabe, exatamente, o que precisa ser feito? Muitas vezes, temos tantas tarefas e demandas pendentes, que sequer nos damos conta do que realmente deve ser feito ao longo dos dias. Isso acaba nos sobrecarregando de atividades e desgastando o nosso corpo e a nossa mente. Portanto, considere a possibilidade de colocar tudo “na ponta do lápis” para ter uma visão geral.

2. Considere delegar o que for possível

Se você perceber que existem atividades que estão comprometendo o seu tempo livre, e que elas podem ser delegadas, que tal considerar a possibilidade? Sabemos que nem sempre é possível delegar, mas, às vezes, contar com o apoio de amigos e familiares pode ser um caminho interessante.

3. Cuidado com o costume de aceitar tudo dos outros

Muitas vezes, podemos ter dificuldade para dizer “não” para algumas coisas, e isso é natural. Porém, quando essa dificuldade se torna recorrente, podemos acabar aceitando muitas demandas alheias, impedindo a nós mesmos de se organizar para ter mais tempo livre. Fique atento.

4. Coloque o seu autocuidado como uma prioridade em sua vida

O autocuidado pode nos ajudar a ter mais tempo livre. Sabe por quê? Porque quando colocamos o lazer, o descanso e o cuidado com o corpo e com a mente como prioridade, passamos a respeitar esse tempo. Isto é, podemos deixar de aceitar outras demandas pois temos consciência de que o momento de autocuidado é “sagrado” em nossa rotina.

Portanto, que tal considerar a possibilidade de colocar o autocuidado como uma prioridade inegociável?

5. Mantenha uma lista de tarefas estruturada e consulte-a antes de aceitar algo novo

Ter uma lista de tarefas também é relevante. Afinal, as chances de nos perdermos nas demandas diárias, quando não há uma lista do que deve ser feito, são bem grandes. Isso porque podemos aceitar novos trabalhos e demandas, sem nos darmos conta de que isso tomará uma fatia do nosso tempo livre. Considere esta dica. 😉