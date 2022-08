Saber se portar em uma reunião importante é uma das peças-chave do ambiente corporativo. A forma como lidamos com as pessoas à nossa volta, neste momento, pode fortalecer ou prejudicar a nossa imagem profissional.

Por isso, existem algumas dicas que podem ser interessantes e podem lhe ajudar nesse momento. Elencamos algumas delas no decorrer deste conteúdo. Confira e comece a se preparar para as suas reuniões. 🙂

Como se portar em uma reunião importante?

A verdade é que você não precisa seguir mil e uma regras engessadas para ser um bom profissional. A autenticidade e o equilíbrio ainda são mais importantes do que um passo a passo. Por isso, considere os apontamentos abaixo como reflexões e sugestões, e não como prescrições, ok? Assim você conseguirá refletir sobre o que pode ser interessante e, a partir disso, poderá desenvolver uma postura mais interessante. Veja as nossas ideias:

1. Saiba mais sobre a pauta da reunião

Saber a pauta antes da reunião é um passo muito importante. Dessa forma, você terá subsídios para preparar os materiais que irá levar, por exemplo. Afinal, se você sequer souber do que se trata a reunião, como poderá se preparar adequadamente para ela? Pense sobre isso e converse com os responsáveis da reunião – descubra a pauta.

2. Prepare-se para apresentar suas ideias

Depois de descobrir a real pauta da reunião, considere se preparar para apresentar as suas ideias. Dentro do que está sendo proposto para aquela conversa, o que pode ser apresentado da sua parte? Será que você tem alguma solução em mente, para algum dos problemas em pauta? Verifique e coloque a mão na massa na hora de preparar apresentações ou um breve “discurso”.

3. Pratique a escuta ativa

A escuta ativa também pode ser uma grande aliada nesse processo. Isso porque ela lhe ajuda a absorver melhor o que os outros estão apresentando. Desse modo, certifique-se de deixar de lado os preconceitos relacionados aos seus colegas ou aos discursos de cada um deles, e preste bem atenção no que está sendo mostrado e falado.

4. Cuide da sua forma de se vestir

A sua forma de se vestir também pode impactar na sua imagem profissional. Por isso, quando pensar em como se portar em uma reunião importante, lembre-se de se vestir adequadamente para o momento. Vale observar os demais colegas no dia a dia para avaliar como você pode incluir o dress code na sua vida.

5. Atente-se ao seu tom de voz e linguagem corporal

O seu tom de voz e a sua linguagem corporal também são relevantes. Cuide para não falar alto ou baixo demais, e lembre-se de manter a postura ereta, com o olhar direcionado as pessoas, sem ficar de braços cruzados ou com a cabeça baixa, por exemplo. Certifique-se de demonstrar uma postura mais “ativa” durante a sua fala e, inclusive, durante a sua escuta.

6. Sempre aguarde o seu momento de falar

Jamais interrompa algum colega durante a reunião. O que você pode fazer é anotar o que ele falou para voltar neste ponto depois que ele terminar o próprio discurso. Assim você mantém o respeito e o fluxo da reunião.