Como soltar um alfinete no Google Maps do celular e do PC 2022

O Google Maps é um aplicativo do Google Maps amplamente usado em dispositivos Android e iOS. Você pode navegar a rota entre dois lugares. Não apenas isso, mas você também pode salvar qualquer local soltando o alfinete no Google Maps. Isso pode ser útil quando um local não tem um nome no Google Maps. O local fixado pode ser usado para obter o endereço do local ou você pode compartilhar o local com seu amigo. Se você deseja colocar um alfinete no Google Maps, este é o guia para você. Este artigo discutirá como você pode inserir um alfinete no Google Maps no seu celular/tablet ou no seu PC.

Solte um alfinete no Google Maps na área de trabalho

Existem duas maneiras de colocar um alfinete no Google Maps. Abaixo estão as duas maneiras que você pode seguir para soltar um alfinete no Google Maps-

Abrir Google Maps no seu navegador. Na barra de pesquisa, procure o local que você está procurando e selecione-o. Uma vez feito, um alfinete vermelho será colocado no local.

Outra maneira de colocar um alfinete no Google Maps na área de trabalho é clicando no local no mapa. Ao clicar no local no Mapa, você verá um alfinete vermelho.

Coloque um alfinete no Google Maps no celular/tablet

Acima estava o processo completo para colocar um alfinete no Google Maps em um desktop, e esta parte do artigo discute como você pode fazer isso em seu celular/tablet. Se você quiser soltar o alfinete no Google Maps em seu telefone Android, tablet Android, iPhone ou iPad, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

Abra o aplicativo do Google Maps no seu dispositivo.

No Barra de pesquisa procure o local.

Agora, selecione o local que você deseja fixar.

Uma vez feito, você verá um alfinete vermelho no Google Maps.

Agora, você pode tocar no painel de informações que você vê na parte inferior. Isso mostrará informações como endereço, direção e comentários de informações de contato do local.

Outra maneira de soltar o alfinete no Google Maps no seu celular/tablet é tocando no local manualmente. Depois de tocar no local, um alfinete vermelho aparecerá nele. Isso soltará o pino no local. Agora você pode visualizar o local, salvá-lo e obter as direções. Tocando no X ícone na barra de pesquisa removerá o pino vermelho.

Enviar PIN da área de trabalho para o seu telefone

Se você deseja enviar o pin da área de trabalho para o seu telefone, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, certifique-se de que a fala que você está usando no seu desktop deve ser a mesma fala que você está usando no Google Phone.

Toque no Pin Vermelho que você deixou cair no local no Google Maps.

Agora, toque em Enviar para telefone .

Você verá várias maneiras de enviar sua localização para o telefone. Selecione o método preferido e você poderá fazê-lo.

Remover Pin no Google Maps

Você pode remover facilmente o Pin no Google Maps seguindo as etapas abaixo-

Para remover o alfinete na área de trabalho, basta tocar em qualquer outro lugar no Google Maps e pronto.

Para remover o pin do seu telefone, toque no ícone X ícone na barra de pesquisa.

Palavras finais

Se você quiser solte um alfinete no Google Maps, então você pode seguir as etapas neste artigo. Temos como você pode soltar alfinetes no Google Maps em sua área de trabalho e em seu telefone. Também discutimos várias maneiras de usar o alfinete vermelho que você deixou cair no Google Maps.

LEIA A SEGUIR: