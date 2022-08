Você quer aprender como tirar cheiro de cachorro da casa? Vem com a gente que vamos te contar hoje tudo o que você precisa fazer para ter esse resultado.

Sabemos bem que os pets são companheiros de todas as horas. Mas, mesmo assim, precisamos lidar com todo o processo de higiene para que o ambiente fique confortável para eles e para nós também.

Entretanto, nem sempre conseguimos alcançar esse resultado. Por vezes chegamos em casa e encontramos aquele odor característico que os bichinhos deixam no ar. Mas saiba que é sim possível solucionar esse problema. Veja a seguir o que fazer para contornar a situação.

Quem te animais em casa precisa conhecer alguns truques

Não há que se falar em ter animais em casa e não realizar alguns truques específicos para acabar com o mau odor. Mesmo que se dê banho no bichinho toda semana, pode acontecer de ficar um cheiro no ar.

Isso pode acontecer por diversos fatores, e pode até ser mais frequente para aqueles donos que têm animais de pelos mais longos.

Além disso, em alguns casos, o próprio ambiente e os utensílios do cão ficam com esse odor. Por isso mesmo é necessário ter um processo consistente de higiene para evitar problemas.

Como tirar cheiro de cachorro da casa

E chegou a hora de conhecer alguns truques que irão resolver o problema na sua casa ou apartamento. Se você está tendo problemas em acabar com o mau cheiro na casa, saiba então que existem dicas especiais que podem ajudar.

Acompanhe a seguir cada uma delas e veja como lidar com a situação de maneira adequada e efetiva.

Sempre elimine o xixi

Sempre buscamos ensinar os doguinhos a fazer xixi no lugar certo, mas nem sempre isso funciona, não é mesmo? Se você está ainda passando pelo processo de adaptação com seu melhor amigo, isso pode se estender ainda mais.

O cheiro de xixi é um dos maiores problemas, principalmente em apartamentos. Sendo assim, é muito importante eliminar o foco e tirar todo o excesso, fazendo uma limpeza com desinfetante no local.

Se o seu pet já usa o tapetinho, lembre-se de trocar periodicamente para evitar problemas. Principalmente se você usar o lavável. Não se esqueça de realizar a higienização desse tipo de tapete sempre que estiver cheio e usar produtos que eliminem o odor.

Faça uma misturinha caseira para a limpeza

Uma coisa que funciona muito bem para tirar o cheiro de cachorro da casa é justamente fazer uma misturinha caseira com vinagre. Esse produto caseiro é simples, barato e super efetivo. Sendo assim, se torna a escolha ideal para quem quer ter uma casa sempre limpa.

O vinagre é um produto que tem alto poder de eliminação de odores, o que ajuda imensamente na hora da limpeza doméstica para quem tem cães ou gatos em casa.

Faça uma mistura contendo uma parte de água para uma parte de vinagre. Em seguida, passe com um pano ou então borrife nos locais e passe um pano em seguida. Isso ajuda muito a controlar o odor dos pets.

Limpe a casa sempre que possível

Quem tem bichinhos em casa sempre precisa estar de olho na limpeza do ambiente. Quando você não se liga nesse aspecto, acaba tendo problemas em relação ao cheiro do local.

Sendo assim, tenha uma rotina de limpeza. O ideal é passar um pano na casa com vinagre e água ou água sanitária todos os dias. Se não for possível, faça isso pelo menos 3 vezes na semana, principalmente nos cômodos em que o pet mais fica.

Mantenha o banho do pet em dia

O banho do seu bichinho precisa estar sempre em dia. Justamente por isso, você tem que cuidar da agenda de higienização dele. Sendo assim, faça um pacote no pet shop mais próximo ou então tire um dia da semana para isso.

Uma dica é sempre lavar o bichinho duas vezes com o shampoo e depois secar muito bem, de preferência com o secador. Assim você evita que fique aquele cheiro de cachorro molhado.

Com essas dicas que passamos de como tirar cheiro de cachorro da casa, você vai ficar com um ambiente muito mais agradável para todos.