Como usar o FGTS para comprar casa? Saiba o passo a passo

Você sabia que é possível usar o FGTS para comprar casa? Aliás, essa é uma opção para quem deseja sair do aluguel. Todavia, não possui capital para dar entrada em um imóvel.

Com o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que fica parado no banco, você pode dar o pontapé inicial em seu projeto. Então, pode adquirir uma casa própria.

Portanto, se você ficou interessado e quer saber mais detalhes, sugerimos que acompanhe até o final e fique por dentro.

O que é o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um benefício do trabalhador. Ele serve como proteção e uma garantia maior, em caso de dispensa do emprego sem justa causa.

Ele deve ser depositado em uma conta, aberta automaticamente, vinculada ao contrato empregatício. Dessa maneira, esse depósito é de responsabilidade do empregador. Assim, o cálculo do valor da mensalidade é feito de acordo com o salário bruto do empregado. Ou seja, é necessário calcular 8% sobre seus ganhos totais.

O débito não deve acarretar em descontos no salário, já que é de obrigação total do patrão. Além do salário, o depósito de 8% referente ao FGTS, deve ser feito sobre o décimo terceiro e abono salarial. Assim como, qualquer outro adicional que o funcionário vier a receber.

O dinheiro fica na conta do funcionário e o saque não pode ser feito a qualquer momento. Na verdade, somente em situações específicas, como por exemplo a aquisição de moradia própria.

Por que usar o FGTS para comprar casa?

Como vimos anteriormente, os valores referentes ao FGTS do trabalhador são depositados em uma conta específica. Além disso, não fica acessível ao cidadão a qualquer momento, já que são necessárias algumas situações para que se possa realizar o saque.

Uma das melhores opções para se utilizar o FGTS é dar entrada em um imóvel. Segundo especialistas, é recomendado que se utilize o FGTS para essa finalidade sempre que houver a possibilidade.

Afinal, a conta onde o dinheiro é depositado rende menos do que a Caderneta de Poupança. Sendo muito pouco atrativo deixá-lo parado, pois pode desvalorizar rapidamente.

Além disso, essa possibilidade pode tornar o sonho da casa própria mais acessível aos brasileiros que não têm condições de dar entrada no imóvel. Utilizando a quantia com essa finalidade, você poderá reduzir a quantidade de parcelas e até o valor das prestações. Isto é, pagando juros menores do que em outras situações.

Quem pode usar o FGTS para comprar casa?

Agora que você já sabe como pode ser vantajoso utilizar o dinheiro de seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para conquistar o sonho da casa própria deve estar se perguntando se você se encaixa nos requisitos.

Para se beneficiar dessa condição, é necessário que o trabalhador tenha registro por um período de, pelo menos, 3 anos com carteira assinada. Ademais, o depósito seja feito mensalmente e de maneira regular a porcentagem devida do FGTS.

Esse tempo não necessariamente precisa ser contínuo. Isto é, mesmo que fique alguns meses sem trabalhar com carteira assinada, ainda terá acesso, somando todo o tempo de contribuição.

Os depósitos também não precisam ter sido feitos pelo mesmo empregador. Logo, se você passou por várias empresas ao longo dos anos, o que vale é a quantia disponível em todas as suas contas.

Outra exigência do programa é que você não tenha nenhum outro financiamento ativo em seu nome. Além disso, você não pode possuir outros imóveis. Portanto, deve ser o proprietário do imóvel que será financiado e deve apresentar a comprovação de sua titularidade.

Quando posso usar o FGTS?

Segundo as diretrizes da Caixa Econômica Federal, responsável pelo FGTS, o trabalhador só poderá retirar a quantia para utilizar o financiamento de um imóvel residencial, que já esteja construído ou em construção.

Também é possível utilizar a quantia para financiar um imóvel dentro de outro programa de habitação federal, como o atual Casa Verde e Amarela, ou para diminuir ou quitar as parcelas. Nesse caso, a instituição determina que todas parcelas devem estar em dia.

Gostou de saber como usar o FGTS para comprar casa? Se você possui uma boa quantia em sua conta, vá até uma agência da Caixa e veja se essa é uma boa opção para você.