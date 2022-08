Como usar sal na hora de lavar roupas: Confira os truques e benefícios

Hoje vamos te dar algumas dicas de como usar sal na hora de lavar roupas. Apesar de muita gente não conhecer esse tipo de truque, saiba que ele é extremamente útil para quem precisa ter um resultado diferenciado na hora de retirar as roupas da máquina.

Sabemos que existem diversos tipos de truques e macetes no que envolve o uso da máquina de lavar e das roupas. E esse é mais um deles! Para quem precisa de um resultado diferenciado no cuidado com os tecidos, essa dica é primordial.

Acompanhe a seguir e saiba tudo a respeito do tema. Você nunca mais querer lavar roupas de outra forma depois de aprender essas informações que separamos para você.

Cuidado com a lavagem de roupas é essencial

Todo mundo sabe que a lavagem das roupas é uma parte muito importante das atividades domésticas. Isso porque, durante a lavagem, eliminamos diversos tipos de microrganismos que prejudicam grandemente a nossa vida.

Quando mantemos as roupas e roupas de cama bem higienizadas, além daquele perfume gostoso que fica, ainda ganhamos mais conforto e muito mais saúde. Tudo isso, fora a conservação dos tecidos o que também é algo super importante.

Desse modo, ter cuidado na hora de lavar roupas também é importante. Utilizar produtos de boa qualidade e que deixem o mínimo possível de resíduos em suas roupas é o primeiro ponto a se observar.

Além disso, manter sua máquina em dia é muito importante também, para evitar estragar as roupas ou então ter vazamentos e manchas que acontecem nesse tipo de aparelho.

Um outro cuidado importante que você deve ter em mente, é em relação ao excesso no uso de produtos, como amaciante ou sabão de lavar roupas. O amaciante em excesso pode criar uma película nas roupas que dificulta a limpeza. Além disso, pode ainda prejudicar o funcionamento da máquina.

Sendo assim, cuidado com os excessos e opte mais por usar o vinagre no lugar do amaciante, principalmente na hora de lavar as toalhas, fronhas e edredons.

Como usar sal na hora de lavar roupas

Existem formas diferentes de usar sal na hora de lavar roupas, e você pode optar por o que for mais adequado dentro do que você for lavar no dia. Um dos maiores usos do sal nessa tarefa é de impedir que suas roupas coloridas percam as cores.

Além disso, o sal funciona de forma a fixar melhor as cores nas roupas, o que além de impedir o desbotamento, ainda acaba melhorando a cor, deixando-a mais forte.

Vale lembrar que esse efeito do sal é ainda potencializado quando você lava a roupa utilizando-o nas primeiras vezes em que colocar na máquina de lavar.

Dessa forma, uma maneira interessante e bem efetiva de usar o produto é fazer um molho, colocando um pouco de água e em seguida o sal. Deixe a roupa ali por um tempo, antes de colocar na máquina ou de lavar à mão.

Assim, você previne efetivamente que desbotem na hora da lavagem até mesmo resguardando outras peças de ficarem manchadas com a tinta.

Além desse uso, você pode misturar o sabão em pó junto com o sal e então deixar essa mistura preparada para utilizar sempre que desejar.

Nesse caso, já coloque então a mistura dentro de sua máquina de lavar no momento em que for higienizar as roupas coloridas, para garantir limpeza e proteção máxima para os tecidos.

Caso você queira, pode também colocar um pouco de sal em separado diretamente na máquina na hora da lavagem. O efeito é o mesmo, o que garante então fixação máxima nas cores de sua roupa.

Outros truques com sal na limpeza

Você também deve saber que o sal tem muitos outros usos além de ajudar na hora de lavar as roupas. Se não, confira a seguir como utilizar o produto em outros momentos:

Polimento e brilho de metais de talheres;

Absorção de líquidos que caíram no chão ou em tapetes da casa;

Limpeza e polimento de certos tipos de assadeiras e panelas;

Tirar gordura e resíduos;

Limpeza de forno;

Limpeza do box do banheiro.

Como vimos, é muito útil ter o sal sempre por perto na hora de realizar suas tarefas domésticas. Aproveite para começar a usar hoje mesmo esse produto no seu lar.