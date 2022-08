Como vender mais usando tráfego pago

Com a intenção de aprender como vender mais usando o tráfego pago, é possível atrair novos clientes e garantir lucros. Assim, esta ferramenta fará com que a sua marca tenha maior visibilidade e cause impacto em novos clientes para se tornarem consumidores em um futuro breve. É sobre isso que falaremos hoje.

O que é tráfego pago?

Quando se fala em tráfego, estamos falando em fluxo de acesso de usuários nos seus canais de comunicação veiculados na internet. Assim, o tráfego pago é uma estratégia de investir dinheiro e aumentar a movimentação de possíveis clientes. Dessa forma, você investe em plataformas e sites de anúncios pagos, com a intenção de atrair usuários para determinado site ou promoção.

Essa é uma maneira de obter resultados mais rápidos e se tornou a aposta dos empreendedores para incentivar o negócio. Pode ser feito de forma frequente ou esporádica, de acordo com os objetivos da empresa, da quantidade de dinheiro que pretende investir e o retorno esperado.

Como funciona o tráfego pago?

Sendo uma estratégia de marketing, o tráfego pago necessita de um bom planejamento, acompanhamento, testes e análises. Para planejar é preciso determinar os seus objetivos, que podem ser:

Fazer a divulgação da marca;

Obter visibilidade, conseguindo mais seguidores;

Gerar mais visitas no site e gerar leads;

Comercializar uma oferta.

Outra questão é saber exatamente quem são as pessoas que constituem seu público-alvo, para direcionar as campanhas e obter maiores resultados. Além de definir, qual será a sua oferta: texto, imagem, vídeo entre outros formatos.

Na sequência, você poderá optar por realizar pagamentos de duas maneiras diferentes:

CPC: que significa custo por clique, onde você paga a cada clique dado em seu anúncio, ou definir um valor de orçamento e deixar a propaganda rodar, acumulando cliques.

CPM: que significa custo por mil visualizações, assim, você pagará cada vez que atingir 1.000 visualizações em seu anúncio. Para tanto, é preciso investir em um bom anúncio, e em um melhor lance, que terá maior ranqueamento.

Quais são as principais maneiras de utilizar o tráfego pago?

Apresentaremos na sequência algumas opções de utilização do tráfego pago para sua empresa vender mais:

Google Ads

Sendo uma das principais maneiras de gerar tráfego, os anúncios aparecem na parte superior ou na lateral do site de busca do Google ou até em sites que são parceiros. Assim, você pode pagar utilizando o sistema CPC.

Os anúncios feitos competem entre si para aparecer no topo do site buscador, sendo que ganha aquele que fizer o maior lance, além de possuir uma página que tenha relevância.

Facebook Ads

Neste caso, você cria anúncios que serão apresentados no Facebook e farão com que o usuário seja encaminhado ao site do seu negócio. Se for utilizado juntamente com o Google Ads, permite segmentar o seu mercado de ação de maneira a direcionar o seu produto para o público-alvo específico.

Instagram Ads

No Instagram Ads, é possível criar stories, utilizar o Instagram Shopping e apresentar seus anúncios. Dessa forma, como o Instagram e o Facebook são conectados, é possível realizar estratégias para ambas as redes sociais.

YouTube Ads

O YouTube é uma rede social que pode se tornar uma ferramenta de anúncios, principalmente se forem realizados sob a forma de vídeos. Sabe-se que uma grande parte dos acessos online derivam de vídeos, que direcionam para os sites.

Esta plataforma possui o CPC mais caro do que as demais ferramentas, mas, se converter em vendas, vale a pena.

Taboola

O Taboola produz tráfego a partir dos principais sites de notícias do Brasil, o que pode chegar a 6 milhões de visualizações por dia. Você pode criar campanhas para serem utilizadas em grandes portais da internet.

Assim, de acordo com o seu acesso para ler notícias, o seu anúncio será veiculado junto e, dessa forma, vai levar o usuário até o site da sua página.

A estratégia do tráfego pago possibilita o aumento do alcance de seu negócio, mas, saiba que não é somente investir, é preciso planejar, elaborar conteúdos, e pensar naquilo que o usuário deseja. Por isso, de nada adianta você gerar tráfego no seu site se não tiver o que mostrar para o seu futuro cliente.

Por fim, acompanhe as métricas e perceba as ações de tráfego pago que estão dando certo e aquelas que precisam ser modificadas.

Dessa forma, aprenda a construir a sua própria análise para, então, ter o tráfego pago como seu aliado nas vendas de sua empresa. Certamente é uma ferramenta primordial para fazer sua marca ser vista e atrair um novo público! Aposte sem medo!