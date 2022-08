Como ver e excluir o histórico de exibição do Hulu (5 maneiras)

Hulu é um site popular de streaming de mídia, onde você pode assistir seus filmes e programas de TV favoritos. Uma versão de aplicativo deste site também está disponível para smartphones e Smart TVs. Ele é equipado com vários recursos úteis. Um desses recursos úteis é o histórico de exibição. Quando você começa a assistir a um filme ou programa de TV, ele é adicionado ao seu histórico de exibição do Hulu.

Todo o seu progresso é salvo nesta seção. A partir daqui, pode continuar a ver o seu filme ou programa de TV a partir do ponto em que o deixou. No entanto, pode haver situações em que você precise remover um programa de TV ou um filme do seu histórico de exibição do Hulu.

Assim, aqui estamos com os métodos que você pode usar para remover um programa de TV ou um filme do seu histórico de exibição do Hulu.

Observação: Ao executar os métodos listados abaixo, as alterações não podem ser desfeitas. E, portanto, você deve ter certeza de remover um programa de TV ou um filme do seu histórico de exibição do Hulu antes de executar os métodos listados abaixo.

Existem duas opções disponíveis para limpar o processo de histórico do Hulu:

1. Você pode remover um determinado programa de TV ou filme do seu histórico de exibição do Hulu.

2. Você pode remover completamente todos os programas de TV e filmes do histórico de exibição da sua conta Hulu.

Como excluir um determinado programa de TV ou um filme do seu histórico de exibição do Hulu?

Como o Hulu está disponível para PCs, Smartphones e Smart TVs, fornecemos os métodos para todos esses dispositivos separadamente.

Limpe o histórico de exibição do Hulu no PC:

Passo 1- Inicie um navegador da Web no seu PC.

Passo 2- Faça login na sua conta Hulu e vá para o ‘Continue assistindo‘ seção.

Etapa 3- Mova o cursor para a miniatura do programa de TV ou filme que você deseja remover desta seção.

Passo 4- Clique no ‘X‘ ícone para iniciar a remoção desse programa de TV ou filme específico do seu histórico de exibição do Hulu.

Passo 5- Em seguida, uma janela pop-up aparecerá na tela. Clique em ‘Ok‘ para confirmar a remoção.

Limpe o histórico de exibição do Hulu em smartphones:

Passo 1- Inicie o Hulu em seu smartphone.

Passo 2- Vou ao ‘Continue assistindo‘ seção.

Etapa 3- Aqui, toque nos três pontos na miniatura do programa de TV ou no filme que você deseja remover desta seção.

Passo 4- Agora, toque no ‘Remover do histórico de exibição‘ no pop-up que aparece na tela.

Limpe o histórico de exibição do Hulu em Smart TVs:

Passo 1- Inicie o Hulu na sua Smart TV.

Passo 2- Pesquise e clique na miniatura do programa de TV ou filme para abrir sua página de detalhes.

Etapa 3- Clique no ‘Gerenciar filme‘ ou ‘Gerenciar Série‘ opção, dependendo do seu tipo.

Passo 4- Clique no ‘Remover do histórico de exibição‘ opção e, em seguida, clique no botão ‘confirme‘ para remover esse programa de TV ou filme do histórico de exibição do Hulu.

Como remover completamente todos os programas de TV e filmes do histórico de exibição da sua conta Hulu?

Passo 1- Inicie o Hulu no seu dispositivo de streaming e faça login na sua conta Hulu.

Passo 2- Clique no ícone do seu perfil com seu nome localizado no canto superior direito da tela.

Etapa 3- Clique em ‘Conta‘ na caixa suspensa que aparece na tela.

Passo 4- Aqui, na seção Privacidade e configurações, você encontrará o ‘Direitos de privacidade da Califórnia‘ opção. Clique nisso.

Passo 5- Uma nova página será carregada. Aqui, marque a caixa de seleção para ‘Histórico de exibição‘ que você encontrará no ‘Gerenciar atividade‘ seção.

Passo 6- Agora, clique no botão ‘Limpar selecionado‘ opção que está localizada na parte inferior desta seção.

Passo 7- Uma janela pop-up aparecerá na sua tela. Clique em ‘Claro‘ para remover completamente todos os programas de TV e filmes do histórico de exibição da sua conta Hulu.

Conclusão:

Estes são os métodos e etapas que você precisa executar se desejar gerenciar e remover um determinado programa de TV ou filme ou remover completamente todos os programas de TV e filmes do Assista ao histórico da sua conta Hulu. Se você conhece algum método melhor para gerenciar o histórico de exibição do Hulu ou se tiver alguma dúvida sobre os métodos listados acima, informe-nos na seção de comentários abaixo.