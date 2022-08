Você sabe como verificar o saldo do Auxílio Brasil no app? Pois, hoje mostraremos como fazer. Este benefício foi implementado com o intuito de dar um fôlego para os brasileiros que fazem parte da parcela mais pobre da população.

E para facilitar o acesso dessas pessoas a informações mais detalhadas, o Governo Federal lançou um aplicativo exclusivamente para o programa. Por isso, veja a seguir como conferir o saldo e mais detalhes sobre o assunto.

O que é o Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda criado pelo atual governo que promete ser o substituto do antigo Bolsa Família. Este sendo criado pela gestão anterior no ano de 2003.

Assim como seu antecessor, o Auxílio Brasil promete dar mais dignidade à faixa mais pobre da população brasileira. Em seu lançamento, o esperado era que fossem pagas parcelas de R$300 por um tempo indeterminado, a todos que se encaixassem nos pré-requisitos do programa.

No entanto, nenhum beneficiário chegou a receber R$ 300, pois assim que entrou em vigor o valor passou a ser R$ 400.

Há algumas semanas o governo anunciou uma Emenda Constitucional, com o intuito de reduzir os impactos da situação de calamidade pública em que o país se encontra. Dessa maneira, o valor do Auxílio Brasil subiu para R$ 600.

Quem pode receber o benefício?

Outra característica similar ao Bolsa Família é que, para receber o auxílio, o cidadão precisa declarar baixa renda. Ou seja, para se encaixar na faixa de extrema pobreza é necessário que a família apresente renda mensal de R$105 por pessoa.

As famílias com renda mensal de até R$210 per capita também se encaixam nos pré-requisitos e assim se beneficiam com o programa. Todavia recebem um valor menor do auxílio que chega a R$200.

No entanto, para se eleger é necessário que o grupo familiar tenha pelo menos uma gestante, menores de 16 anos ou PCD.

Ademais, outra exigência do programa é que o cidadão, bem como todos os integrantes da família, estejam devidamente cadastrados no CADúnico para programas sociais do governo. Além disso, devem ter os dados cadastrais atualizados há pelo menos 2 anos.

Como se cadastrar?

Para fazer parte dos beneficiários que irão receber as parcelas do Auxílio Brasil é necessário reunir todos os documentos do responsável. Além disso, reunir os documentos de todos os membros do grupo familiar e se dirigir até o CRAS de sua cidade.

Após realizar a entrevista e o cadastramento é necessário aguardar o cruzamento de dados. Esta etapa é realizada pelo Ministério da Cidadania. Em seguida, é o próprio Ministério que decide quais famílias serão beneficiadas. Dessa maneira, um responsável do CRAS irá até sua casa para uma entrevista. E também fará a verificação da veracidade das informações passadas por você.

Por fim, basta aguardar a liberação de seu benefício, e você pode fazer a verificação através do aplicativo do Auxílio Brasil. Você também pode verificar outras informações no portal.

Aplicativo Auxílio Brasil

Lançado pelo Governo Federal em parceria com a Caixa Econômica, o aplicativo Auxílio Brasil serve de guia de informações para quem foi beneficiado com o programa.

Nele é possível visualizar diversas informações a respeito de seu cadastro e seu benefício, além do saldo e o calendário de pagamento.

Para ter acesso ao aplicativo, basta fazer o download através de sua loja em seu celular pesquisando por Auxílio Brasil. Após a instalação, será necessário fazer um cadastro para obter login e senha. Então, faça o registro e você já poderá acessar seu perfil oficial e ver todas as informações necessárias.

Como conferir o saldo do Auxílio Brasil no app?

Após criar seu login e senha, basta acessar seu perfil e abrir o menu principal. A partir daí é só seguir um passo a passo bem simples:

Encontre a opção “Consultar”;

Abra a aba sinalizada por “Benefícios”;

O próximo passo é clicar na opção “Ver Parcelas”.

Então, após finalizar essas etapas já será possível que o cidadão visualize o valor disponível para seu recebimento todos os meses.

É comum ouvir relatos de que os valores estão desatualizados no momento da consulta. No entanto, o Ministério da Cidadania atualiza sempre os dados. Dessa forma, será possível ver as informações atuais.

Enfim, agora que sabe mais a respeito do programa e como verificar o saldo do Auxílio Brasil no app, acesse sua loja de aplicativos. Dessa maneira, tenha acesso a todas as informações sobre seus recebimentos.