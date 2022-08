Como visualizar as postagens que você curtiu no Instagram em 2022

Você quer ver postagens que você curtiu Instagram 2022? Se sim, nós o ajudaremos a fazê-lo. Os usuários do Instagram podem revisar as postagens que curtiram anteriormente na guia curtidas. Os usuários (incluindo você) não estão cientes dessa configuração oculta nas Configurações.

No passado, estava disponível para remover ou excluir curtidas em postagens que você gostava rapidamente, por exemplo, se quisesse, ao contrário dessas fotos ou vídeos. Você pode acessar facilmente essas coisas favoritas quando quiser verificá-las por qualquer motivo. Este guia vai te ensinar como ver as postagens que você curtiu no Instagram. Portanto, certifique-se de ler este guia para conhecer diferentes métodos para fazer isso.

Por que as postagens curtidas no Instagram são perdidas?

Os usuários do Instagram estão confusos porque o menu de postagens curtidas não aparece e desaparece de repente. No entanto, pode ser muito útil verificar novamente para alguns usuários. De acordo com o Instagram, o menu ausente de postagens que são curtidas não é resultado de um erro de aplicativo ou de um bug, como comumente se pensa.

Existe também a possibilidade de que o recurso não esteja mais disponível, mas que o layout do menu tenha mudado. Portanto, quando queremos olhar para o menu, de repente descobrimos que ele desapareceu. Apesar do fato de não haver erro, o posicionamento do menu simplesmente mudou ou foi movido. Mas existe algum outro método disponível para ver postagens que você curtiu no Instagram? Bem, vamos descobrir mais neste guia.

Como saber quais postagens curtidas de outros usuários do Instagram

O Instagram removeu o “Seguindo” há alguns anos, mas ainda há maneiras de descobrir quem gosta de qual foto no aplicativo (só é mais difícil).

A atividade recente de qualquer conta pública pode ser visualizada online por muitos serviços, mas em vez de aderir a mais um serviço, basta fazer uma pesquisa.

Vá para sua conta do Instagram e percorra o imagens em seu Perfil, procurando seus nome de usuário nos gostos se você quiser ver o que outras pessoas estão gostando de uma foto específica. Depois de clicar nos gostos de uma foto, você poderá ver o nome de usuário da pessoa que segue você no topo da lista.

No entanto, talvez você não consiga fazer isso se a configuração de um usuário específico tornar o status de atividade indisponível.

A interface do Instagram foi alterada para dificultar a perseguição na Internet da pessoa de sua escolha, mas essas mudanças também foram projetadas para proteger sua privacidade.

Por que o Instagram decidiu ocultar as curtidas?

Como parte de seus esforços para tornar a internet mais segura, o Instagram introduziu a capacidade de ocultar curtidas publicamente. Esta atualização da plataforma foi projetada para tornar a comunidade online do Instagram mais acolhedora, de acordo com Adam Mosseri (chefe do Instagram).

Ao fazer essa mudança, a equipe esperava que os usuários se concentrassem em compartilhar um ótimo conteúdo em vez de se preocupar com quantas curtidas uma postagem específica recebe. Na tentativa de melhorar a saúde mental dos usuários do Instagram, Adam anunciou a mudança.

Descobriu-se que os usuários mais jovens ficam ansiosos quando recebem poucas curtidas em uma postagem do Instagram. Criar espaço livre no Instagram, conectar-se com uma comunidade e se envolver com postagens que inspiram e animam as pessoas foi a ideia para despressurizá-lo, torná-lo menos competitivo e remover a sensação de competição.

De acordo com o Instagram, a remoção de curtidas públicas das postagens não os despressurizou tanto quanto eles esperavam depois de testar por dois anos. Portanto, o Instagram fornecerá aos usuários em 2022 a opção de ocultar curtidas na plataforma. Então, você tem permissão para ver postagens que você curtiu no Instagram mesmo depois de desativar esse recurso?

Como visualizar as postagens que você curtiu no Instagram 2022

Para visualizar qual postagem você gostou no Instagram, você não precisa se preocupar, pois facilitamos esse trabalho para você, embora o Instagram já tenha desativado essa opção para os usuários, a fim de criar um ambiente saudável. Então, vamos conferir os passos necessários para ver postagens que você gosta no Instagram:

Inicialmente, certifique-se de que seu aplicativo do Instagram esteja atualizado. Depois, abra-o e vá para Perfil . Em seguida, toque no cardápio botão se parece com três linhas localizadas no canto superior direito. Então, vá para o Sua atividade seção. Agora, toque no Interação cardápio. Em seguida, verifique os menus como Comentários, curtidas, e Responder histórias Agora, você pode verificar facilmente quais postagens você gosta e comenta, incluindo a resposta às histórias que você fez.

Como é o Instagram com curtidas ocultas?

Então, como já mencionamos, como ver as postagens que você gosta no Instagram. Mas, você sabe como era quando os likes eram escondidos? Foi feita uma alteração no coração botão nas atualizações recentes. Uma postagem no Instagram não exibirá mais o número de curtidas, como todos estamos acostumados a ver, mas, em vez disso, você verá o nome do usuário do Instagram que gostou junto com o texto: ‘e outros’.

Sua contagem de curtidas pode ser exibida para a comunidade online, se desejar. Quando o número de curtidas em sua postagem estiver oculto publicamente, você será presenteado com esta opção. As medidas atuais do Instagram para exibir curtidas são as seguintes:

Aqueles com menos de 100 curtidas são mostrados como outros .

Se você tiver menos de 1.000 curtidas, você será mostrado como centenas de outros .

Aqueles com menos de 100.000 curtidas são representados como milhares de outros .

Aqueles abaixo de 1.000.000 de curtidas são exibidos como centenas de milhares de outros .

Como você oculta curtidas no Instagram?

No Instagram, agora você pode ocultar sua contagem de curtidas para que seus seguidores não possam vê-la. Isso significa que você pode escolher ocultar ou exibir curtidas.

Com esse novo recurso, os usuários do Instagram agora têm maior controle sobre o uso da plataforma. A contagem de curtidas em uma postagem agora pode ser vista nas postagens de outras pessoas ou pode ser ocultada nas suas próprias postagens.

As curtidas do usuário não desaparecem automaticamente, mesmo que ele oculte a exibição delas. Ele está oculto do público, mas o número total de curtidas ainda é exibido clicando em e outros.

Ao ocultar curtidas e visualizar contagens em seu feed do Instagram, você não verá sua contagem de curtidas ao rolar.

Encerrar | Publicações que você curtiu no Instagram 2022

Com as atualizações de 2022 do Instagram, os usuários terão mais controle sobre como seu engajamento no Instagram é exibido publicamente. É sua escolha se o número de curtidas e comentários em seu perfil do Instagram será exibido publicamente ou não. Dependendo da sua preferência, você pode até ocultar ou exibir curtidas do seu feed do Instagram.

Mas, já mencionamos algumas correções necessárias para ver postagens que você curtiu no Instagram. Portanto, você pode usar essas etapas. Então, isso é tudo sobre como visualizar as postagens que você gostou no Instagram. Espero que você ache este guia útil. Enquanto isso, para mais informações sobre o tema, comente abaixo e nos avise.

