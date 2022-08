Company Hero oferece oportunidades para diversas áreas

A Company Hero, startup que oferece soluções digitais para tornar os negócios legais e protegidos, oferece oportunidades para diversas áreas e funções. Há chances para profissionais com ou sem experiência, interessados em trabalhar nos departamentos de tecnologia e design, UX (user experience), tecnologia, administrativo e atendimento.

As vagas são para atuação nas modalidades 100% remota, híbrida e presencial – neste caso, é importante ter disponibilidade para trabalhar nos escritórios da empresa em São Paulo (SP) e Florianópolis (SC).

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Analista de Atendimento Júnior, Desenvolvedor Front-end Pleno e Designer UIUX Pleno. As contratações seguem tanto o regime CLT, quanto PJ, a depender do cargo desejado.

De acordo com a empresa, os contratados terão a oportunidade de trabalhar em ambiente diverso, plural e inclusivo – 54% da equipe sênior é formada por mulheres, que representam, também, 65% do quadro geral de colaboradores. Além disso, a empresa possui uma cultura de feedback 360º para desenvolvimento, permitindo que os profissionais alcem novos vôos internamente.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem plano de saúde, convênio com academias, centros de meditação e outros serviços de bem-estar, aporte mensal da Company Hero em uma conta de investimento individual de Previdência Privada, bônus por metas e desempenho, happy hour online com toda a equipe e day off de aniversário.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa para conferir a lista completa de postos disponíveis e obter informações sobre requisitos e escopo de atuação. No endereço é possível, também, cadastrar o currículo e entender um pouco mais sobre o negócio.

Clique aqui para acessar.