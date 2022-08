Comprar micro-ondas ou Air fryer? Veja o que vale mais a pena para você

Está pensando em comprar um eletrodoméstico novo? Que tal algo para auxiliar no preparo dos alimentos? Enquanto que os fornos micro-ondas já estão no mercado há muitas décadas, as fritadeiras ou Air fryers chegaram a pouco tempo e estão fazendo muito sucesso.

Mas você sabe a diferença entre esses dois aparelhos? Sabia que os dois têm funcionalidades diferentes? Entenda o que considerar antes de comprar um desses eletrodomésticos. Por isso, continue a ler.

Está pensando em comprar micro-ondas ou air fryer? Entenda as diferenças entre os dois

Embora ambos tenham a função de auxiliar na cozinha, cada um deles tem funções divergentes, e também funcionam de modos bastante distintos. Por isso, para saber se comprar micro-ondas ou air fryer, entenda como funciona cada um deles.

Inicialmente, o micro-ondas já existe há mais ou menos 7 décadas. Mas só foi ganhar força no Brasil na década de 1990. Além disso, a tecnologia que o eletrodoméstico utiliza para preparar e aquecer alimentos é ainda mais antiga que isso.

Para aquecer, o aparelho joga no seu alimento ondas eletromagnéticas que são capazes de agitar as moléculas. Desse modo faz com que o alimento se aqueça de forma bastante rápida.

Devido a isso, muitas pessoas acreditam que os alimentos que são aquecidos e preparados neste tipo de forno podem causar malefícios à saúde. Entretanto, segundo a própria OMS, os micro-ondas não oferecem risco algum quando ao serem utilizados.

Enquanto, as air fryers foram inventadas por volta de 2010 com uma tecnologia bastante nova. Elas utilizam um sistema de ar quente para fritar e cozinhar alimentos. Desse modo, não há necessidade de usar óleo. Daí o nome “air fryer”, traduzindo literalmente do inglês: fritadeira a ar.

Devo escolher comprar micro-ondas ou air fryer? Confira dicas

Agora que você entendeu um pouco como cada um deles prepara o alimento, entenda se você deve comprar micro-ondas ou air fryer.

Primeiramente, é importante você entender o que você procura ao comprar esses aparelhos. Mesmo que ambos possam preparar alimentos, as funções de cada um são bastante específicas.

Os fornos de micro-ondas podem preparar, cozinhar e aquecer alimentos de forma bem rápida. Mas, além disso, eles trazem a função de aquecer também líquidos.

Visto que basta colocar um copo com água ou leite e ele sairá quente. Então, esse aparelho tem aspecto de versatilidade. Além disso, você pode aquecer alimentos em praticamente qualquer refratário. É importante destacar que não é recomendável aquecer alimentos em potes de plástico.

Enquanto isso, as fritadeiras podem preparar uma infinidade de alimentos diferentes. Ademais, ainda trazem nesse preparo, um toque especial.

Para exemplificar melhor, os micro-ondas não conseguem fritar batatas, na verdade, eles costumam apenas cozinhá-las. Já as air fryers, além de não utilizarem óleo ou gordura, conseguem fritar as batatas e ainda deixá-las crocantes.

Além disso, é possível preparar desde carnes e até mesmo bolos e pães na fritadeira, tornando-a também um aparelho bastante versátil. Com isso, entenda o que saber ao comprar micro-ondas ou air fryer.

O que devo saber antes de comprar um destes eletrodomésticos?

Então, um conselho: faça uma boa pesquisa sobre o aparelho que você pretende comprar. Isto é, antes de comprar o micro-ondas ou a air fryer, entenda que cada um pode ter um custo benefício diferente.

Ainda que não seja uma grande diferença, as air fryers podem gastar um pouco mais de energia devido ao aquecimento do ar para preparar os alimentos. Por isso, nesse quesito, os micro-ondas levam vantagem por serem mais econômicos no uso diário.

Todavia, é essencial considerar o preço. Por exemplo, as air fryers possuem uma faixa de preço de R$350 a R$900. Enquanto que os micro-ondas são encontrados geralmente de R$600 até R$1000. Claro, além desse aspecto, você deve levar em conta seus tamanhos e funcionalidades.

Vale lembrar que, seja micro-ondas ou air fryer, o cuidado com ambos deve ser bastante frequente.

Procure limpá-los com frequência. Para os micro-ondas, evite lavá-los com esponjas e sabão, e procure passar apenas um pano úmido por dentro.

As air fryers devem ser limpas também com panos úmidos, entretanto é interessante que a lavagem da gaveta seja feita esporadicamente, para que não acumule sujeira e restos de comida.

Antes de comprar micro-ondas ou air fryer, analise o que é mais vantajoso na hora do preparo dos seus alimentos, e sempre pesquise antes de fechar a compra.

Conseguiu decidir quais dos dois comprar? Se gostou das dicas, não deixe de compartilhar nas suas redes.