Concurso BA 2022: Prefeitura de Poções tem edital com 109 vagas; veja salário!

Mais um concurso BA 2022! Dessa vez, a prefeitura de Poções anunciou um certame com 109 vagas para nível fundamental, médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de setembro pelo site do Instituto Brasileiro Educar Conquista (IBEC). A taxa de inscrição vai de R$ 60 até R$ 150. 5% das vagas estão destinadas aos candidatos deficientes, enquanto o percentual de 20% para inscritos autodeclarados negros.

Cargos do concurso BA 2022

As oportunidades ofertadas pelo exame são divididas por secretarias. Confira a lista:

Secretaria Municipal de Administração

Mecânico

Eletricista Automotivo

Eletricista Predial

Operador de Máquinas Pesadas

Motorista

Oficial Administrativo

Digitador

Fiscal de Obras

Fiscal de Tributos

Vigilante

Médico Veterinário

Procurador Jurídico

Assistente de Engenharia

Engenharia Civil

Arquiteto Urbanista

Administrador RH

Contador

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Agrônomo

Secretaria Municipal de Assistência Social

Facilitador Social

Assistente Social

Psicólogo

Secretaria Municipal de Educação

Motorista

Digitador

Secretário Escolar

Guarda Municipal

Nutricionista

Assistente Social

Psicólogo

Professor Nível I

Professor de Educação Física

Professor de Matemática

Professor de Inglês

Psicopedagogo

Fonoaudiólogo

Fisioterapeuta

Educador Físico

Secretaria Municipal de Saúde

Motorista

Técnico de Manutenção Predial

Oficial Administrativo

Digitador

Auxiliar de Farmácia

Agente de Portaria

Técnico de Enfermagem

Técnico em Radiologia

Técnico de Patologia

Técnico de Saúde Bucal

Farmacêutico Bioquímico

Médico Clinico Geral

Médico Psiquiatra

Educador Físico

Assistente Social

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Nutricionista

Odontólogo

Psicólogo

As remunerações variam entre o piso salarial nacional, R$ 1.212, e R$ 5.203,42 . A carga horária semanal pode variar entre 20 e 40 horas, a depender do cargo escolhido no concurso BA 2022.

Provas

As provas do concurso BA 2022 estão previstas para acontecer no dia 16 de outubro e conta com as etapas objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e avaliação de títulos, caráter apenas classificatório. O local das provas serão divulgadas no dia 10 de outubro pela página oficial da responsável pelo certame.

Já o gabarito, está previsto para 17 de outubro. A validade do certame é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da prefeitura do município. Clique aqui para acessar o edital.