Concurso Bombeiros RJ: Novo edital pode trazer mais de 1000 vagas; saiba mais

Além do edital do concurso Bombeiros RJ, um novo processo seletivo pode estar a caminho. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro analisa a liberação de um novo edital para preenchimento de vagas temporárias e voluntárias por meio de um processo seletivo. As vagas são para preenchimento do Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV).

Requisitos para concurso Bombeiros RJ

Para preenchimento das vagas temporárias é necessário que os inscritos tenham alguns requisitos necessários. O processo seletivo é para homens e mulheres maiores de 18 anos. 30% das vagas serão destinadas ao público feminino. Para ocupar o posto de oficial temporário, a idade máxima é de 35 anos, já para posto de praça, a idade é 25 anos.

Os demais requisitos, como por exemplo, escolaridade estarão definidos no edital. Contudo, há expectativa de vagas para nível médio. Tanto os praças temporários quanto os oficiais temporários terão, no segundo ano de serviço, remuneração similar, mas não superior, a um bombeiro militar de carreira de mesma classe ou nível e escala hierárquica. O prazo de voluntariado pode chegar a oito anos, entretanto, o tempo inicial previsto é de 12 meses.

É importante lembrar que os cargos temporários não terão direto à estabilidade, e, segundo o documento, e, após serem desligados, passarão a compor a reserva não remunerada da corporação. Os cargos de oficiais e praças temporários terão remuneração similar ao bombeiro militar de mesma classe, isso no segundo ano de serviço.

Entretanto, mesmo com os planos de contratações temporárias, a lei aprovada informa que deve ser feito concurso para preenchimento do quadro de oficiais. O prazo foi de até três anos. Há também o planejamento para contratações dos concursados excedentes, porém, deve-se levar em conta o Regime de Recuperação fiscal.

Etapas

A seleção terá a mesma quantidade de etapas do concurso CBMERJ. O coronel Roberto Robadey Jr reiterou sobre as fases. De acordo com o comandante, os candidatos serão monitorados por chips e realizarão uma corrida de 5 km, como primeira etapa. As demais fases contarão com provas escritas de português e matemática. Nesta fase, estima-se que 15 mil candidatos participem das provas.

As demais fases contam com teste físico e exame médico. A altura mínima necessária ainda não foi informada. Vale ressaltar que no primeiro ano, os aprovados receberão o equivalente a um salário mínimo e a partir do segundo ano o valor de R$3.352,55 será pago aos aprovados.