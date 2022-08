Concurso CBMERJ 2022: Edital LIBERADO; 40 vagas; confira!

O concurso CBMERJ 2022 tem edital liberado! Ao todo serão oferecidas 40 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. As inscrições estarão abertas do dia 01 até 06 de setembro e poderão ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame.

O pagamento poderá ser efetuado até o dia 07 de outubro no valor de R$ 94,50. Doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção do dia 01 até 06 de setembro pelo portal FGV.

Vagas concurso CBMERJ 2022

Das 40 vagas disponibilizadas, 36 serão para ampla concorrência e 4 vagas destinadas aos candidatos cotistas, levando em conta o critério renda. O certame não conta com divisão entre homens e mulheres, o que é um diferencial entre outros concursos. Outra novidade também é que não há limite de idade como requisito. Entretanto, os interessados devem comprovar idade mínima de 18 anos. A remuneração inicial para o cargo é de R$3.897,24, contudo, pode haver outros benefícios adicionais.

Provas

As provas do concurso CBMERJ 2022 estão previstas para o dia 27 de novembro. Após as provas objetivas, o certame vai contar com outras etapas, sendo elas: Teste de Aptidão Física (TAF); Inspeção de Saúde; e Exame Documental. As fases acontecerão no Rio de Janeiro. A prova objetiva vai conter um total de 100 questões. As disciplinas cobradas serão de acordo com o quantitativo de questões são:

Língua Portuguesa (15 perguntas);

Matemática (15 perguntas);

Física (15);

Química (15);

Biologia (10 perguntas);

Geografia (10 questões);

História (10 perguntas);

Língua Estrangeira – Inglês (5 questões); e

Sociologia (5 questões)

O percentual de acerto para ser convocado para outras etapas além da prova objetiva é de 50% das questões. Os habilitados, em até quatro vezes o número de vagas, serão convocados para a inspeção de saúde. A etapa responsável pelo Teste de Aptidão Física – TAF- está marcada para acontecer em dias alternados, sendo eles: 3,4,9 e 10 de janeiro.

As atividades que serão realizadas neste processo são: uma corrida de meio-fundo de 2.400 metros em 12 minutos, 100 metros na natação em dois minutos e 30 segundos, três repetições de flexão e extensão de MMSS (barra fixa) e 35 abdominais em um minuto. A data do resultado do certame e a convocação para o CFO – Curso de Formação de Oficiais- está prevista para 13 de fevereiro de 2023. A validade do concurso CBMERJ 2022 é de 20 dias. Caráter improrrogável. Clique aqui para acessar o edital completo.