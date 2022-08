Concurso CG DF: Documento confirma banca; veja novas atualizações

Nesta segunda-feira, 29, foi publicado a ratificação de dispensa que confirma a Cebraspe como organizadora do concurso CG DF – Controladoria Geral do Distrito Federal. A banca havia sido escolhida em julho, contudo, ainda não tinha sido oficializado a escolha. Entretanto, tudo indica que o edital logo será liberado, porém, ainda não tem data definida.

O contato com a Cebraspe foi estabelecido até abril de 2023 e os preparativos do edital devem estar sendo realizados. A remuneração para cargo de auditor de controle interno está em torno de R$ 12.800, além de outros benefícios como auxílio- transporte e vale-alimentação. Para concorrer às vagas, é preciso ter diploma de nível superior, em qualquer área.

Vagas do próximo concurso CG DF

Tudo indica que o certame deva contar com 234 vagas para auditor de controle interno, exigência nível superior. Sendo que 87 são para provimento imediato e 147 para formação de cadastro reserva.

Em entrevista, a Controladoria respondeu perguntas a respeito da data do edital: “A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) informa que, apesar da autorização para concurso concedida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2021, ainda não há previsão para a realização do certame em questão. Informações sobre quantitativo de vagas e valor da remuneração serão divulgadas somente quando houver publicação de edital“.

Entretanto, as vagas foram autorizadas no mesmo ano e anunciadas por André Clemente, secretário do órgão. Contudo, o provimento dos cargos autorizados estão condicionados aos seguintes itens: Existência de vagas no cargo no qual se dará o provimento; ocorrência de vacâncias que justifiquem suas correspondentes reposições, até o término do período de restrição imposto pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020; e adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Comissão formada

A comissão do possível concurso CG DF foi formada em 2018, porém, mediante a quantidade de anos que se passaram não se sabe se os mesmo nomes serão mantidos, haja visto que o órgão possa ter outras necessidades que não teriam sido discutidas antes.