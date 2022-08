Concurso CREF-CE 2022: 125 vagas; salários mais de R$3 mil; confira!

O Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região promove o concurso CREF-CE 2022 com 125 vagas, sendo que 3 para provimento imediato e 122 cadastro reserva para nível médio e superior com lotação em Fortaleza e Cariri.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 22 de agosto e 19 de setembro pelo site do Instituto Quadrix, banca responsável pelo certame. A taxa é de R$ 55 para nível médio e R$ 65 para superior. Doadores de medula óssea e candidatos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal podem solicitar isenção.

Cargos e remuneração

Os cargos com contratação imediata são:

Auxiliar Administrativo, no total de 1 vaga + 34 cadastro reserva. Exige exige nível médio e o salário é de R$ 1.546,60. A jornada de trabalho de 40 horas por semana. O aprovado vai exercer a função no município de Fortaleza;

Agente Administrativo, no total de 1 vaga + 34 cadastro reserva. A exigência é de nível superior em administração e registro ativo, além de adimplente no Conselho Regional de Administração (CRA). A remuneração será de R$ 2.519,00 por jornada de trabalho de 40 horas semanais. Há uma vaga para regional de Fortaleza;

Agente Fiscal, no total de 1 vaga + 54 cadastro reserva. O cargo exige graduação de nível superior em educação física, além de registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Educação Física (CREF). Também como exigido há a necessidade de Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”. O salário será de R$ 3.615,06, por carga horária de 40 horas semanais. Há uma vaga para o município de Cariri, além de formação de cadastro reserva para o município de Fortaleza.

Além da remuneração salarial, os profissionais recebem vale-alimentação equivalente ao valor de R$ 990 mensais, vale-transporte e plano de saúde.

Requisitos para contratação concurso CREF-CE 2022

Entre os requisitos necessários para a contratação estão:

Ser aprovado em todas as fases do concurso público;

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o Anexo II deste edital;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

Apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública, ou proventos de inatividade, ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita previstas no Inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo; e não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

Provas

O concurso é dividido em duas fases e tem data prevista para acontecer no dia 23 de outubro. A primeira é a prova objetiva, conta com 120 questões de caráter classificatório e eliminatório e questões sobre língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, legislação e ética na administração pública, atualidades e conhecimentos específicos.

A segunda etapa é discursiva e consistirá na elaboração de um texto dissertativo de no máximo 30 linhas sobre atualidades, para o cargo de nível médio e para superior, sobre conhecimentos específicos.

Ambas acontecerão para todos os cargos e tem caráter eliminatório e classificatório. O concurso CREF-CE 2022 tem duração de 4 horas. O gabarito preliminar está previsto para dia 25 de outubro. Ainda não tem data para o resultado final. Acesse aqui para ver o edital completo.