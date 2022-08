Concurso DPE MG 2022: Regulamentos estão previstos para esta sexta, 12

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais tem expectativa de abrir novos editais de concursos públicos (Concursos DPE MG 2022). Agora, a expectativa do órgão é abrir seleções para Defensor e servidores.

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado deve deliberar nesta sexta-feira, 12 de agosto, os regulamentos dos editais. A informação foi dada pelo defensor Rômulo Carvalho, por meio das redes sociais.

No último dia 15 de julho, o Conselho Superior recebeu as propostas de regulamentos dos concursos públicos do órgão. A informação foi passada pelo defensor Rômulo Carvalho, via redes sociais.

“Foi encaminhada hoje ao Conselho Superior da DPMG proposta de regulamento para o IX Concurso da carreira da Defensoria Pública. Também foi encaminhada proposta para regulamentar o concurso para provimento do quadro administrativo da DPMG.”

Ainda não há uma previsão de quando o concurso será realizado. No entanto, com o regulamento já tendo sido enviado, há chances de avançar ainda em 2022.

Quais serão os cargos do concurso DPE MG?

O concurso público DPE MG 2022 tem previsão de oferecer vagas para o cargo de Defensor Público. Além disso, há previsão de edital para servidores (carreira administrativa) em áreas a serem definidas.

No quadro administrativo da Defensoria Pública de Minas Gerais, há cargos de técnico e analista, de níveis médio e superior. Portanto, é possível que a oferta seja destinada a essas carreiras.

Último concurso DPE MG

O último edital de concurso público da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPE-MG) foi aberto para o cargo de Defensor, em 2019. Na ocasião, foram abertas 30 vagas imediatas para a carreira.

Para concorrer a uma das vagas de Defensor, o candidato precisa possuir bacharel em Direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica. O exame objetivo trouxe 100 questões, distribuídas da seguinte forma:

Direito Constitucional, Financeiro e Tributário – 10 questões;

Direito Administrativo – 10 questões;

Direito Penal – 10 questões;

Direito Processual Penal – 10 questões;

Direito Civil e Empresarial – 10 questões;

Direito Processual Civil – 10 questões;

Princípios Institucionais da Defensoria Pública e Legislação Específica – 10 questões;

Direitos Humanos – 10 questões;

Legislação Especial – 10 questões; e

Direito de Execução Penal – 10 questões.

O concurso público DPE-MG ainda contou com as seguintes etapas:

2ª etapa – quatro provas discursivas especializadas (eliminatórias e classificatórias);

3ª etapa – inscrição definitiva (eliminatória), com as seguintes fases:

sindicância da vida pregressa e investigação social;

exame de higidez física e mental;

4ª etapa – uma prova oral (eliminatória e classificatória);

5ª etapa – avaliação de títulos (de caráter classificatório).