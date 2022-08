Concurso Embasa 2022: Inscrições prorrogadas; 930 vagas; confira!

As inscrições do concurso Embasa 2022 (Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A) foram prorrogadas. O encerramento das candidaturas estava previsto para o dia 30 de agosto, contudo, as inscrições foram prorrogadas até dia 06 de setembro. A responsável pelo certame é a AOCP.

Os interessados poderão realizar as inscrições no portal da banca. As taxas são equivalentes a R$65 para cargos de nível médio; R$80 para cargos de nível médio técnico e R$110 para cargos de nível superior. O boleto poderá ser quitado até o dia 06 de setembro. Há um percentual de reserva de vagas para deficientes e pessoas que se autodeclaram negras.

Vagas concurso Embasa 2022

O concurso oferece 930 vagas distribuídas entre cargos de nível médio e superior. Confira oportunidades:

Nível médio – 771 vagas

agente administrativo;

agente operacional; e

operador de processos de água e de esgoto.

Nível médio/técnico – 99 vagas

Técnico Operacional – Técnico em Automação e Controle Industria;

Técnico em Eletromecânica;

Técnico em Eletrotécnica;

Técnico Operacional – Técnico em Edificações / Técnico em Saneamento;

Técnico Operacional – Técnico em Química; e

Técnico em Segurança do Trabalho.

Nìvel superior – 60 vagas

Assistente Social (Serviço Social)

Analista de Gestão / Administração

Analista de Gestão / Ciências Econômicas

Contador-Analista de Gestão / Ciências Contábeis

Analista de Controle de Águas e Efluentes /Ciências Biológicas ou Biomedicina

Analista de Produção e Controle de Qualidade de Água e Efluentes / Química ou Engenharia Química

Engenheiro / Engenharia Civil ou de Produção Civil

Engenheiro / Engenharia Sanitária ou Sanitária Ambiental

Engenheiro / Engenharia Elétrica

Engenheiro de Segurança do Trabalho

As remunerações iniciais variam entre R$1.423,71 R$8.390,89.

Provas

As provas do concurso Embasa 2022 estão previstas para o dia 23 de outubro e contam com provas objetivas que serão aplicadas a todos os candidatos. O quantitativo de questões pode variar de 50 a 70, a depender do cargo. Candidatos que estão disputando uma vaga nos cargos de técnico, superior e agente de saneamento que passarão pela etapa discursiva, ambas de caráter eliminatória e classificatória.

Por sua vez, a prova prática será aplicada aos candidatos que concorrerem à vaga de agente de saneamento. Os cargos de nível superior também passarão pelo processo de análise de titulação.