Concurso Guarda Municipal RR está ADIANTADO! Confira NOVAS atualizações

Arthur Henrique, prefeito de Boa Vista, Roraima, anunciou na última quinta-feira, 25, novos certames no município, inclusive para o concurso Guarda Municipal RR. Além disso, haverá vagas para a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Tudo indica que o edital com informações sobre as vagas logo será liberado, isso porque está em andamento uma licitação para a escolha da banca organizadora do certame. Em entrevista, Arthur confirmou: “Já temos dois concursos em fase de licitação, contratando as empresas. Um é do da Guarda Civil Municipal com 150 vagas e o da Educação“.

O número de contratações para a área da educação ainda não foi divulgado. Quanto ao concurso da saúde, o prefeito deixou claro que o edital não vai demorar para sair. “Logo logo a gente inicia também a contratação para o concurso da Saúde. Quem é da área da Saúde, se prepare, pois logo logo estaremos dando os primeiros passos para o edital”, afirmou Arthur Henrique.

Devido ao adiantamento dos certames e da necessidade de contratação de novos profissionais, espera-se que os editais sejam liberados ainda em 2022. Em entrevista, o prefeito fez questão de reiterar sobre a alteração da Lei da GID, o piso da enfermagem e o reajuste salarial dos servidores em um índice de 10,15%.

Comissão formada

A comissão organizadora do concurso Guarda Municipal RR já está formada desde o início de 2022, mais precisamente no mês de fevereiro. A principal função dos membros é trabalhar em prol do certame e estudar detalhes sobre a elaboração do edital, além de auxiliar no processo de contratação da banca. Os nomes escolhidos foram:

Adriano Gonçalves Vieira de Souza – presidente;

Farrel Rego Nogueira;

Irisleide dos Santos e Silva;

Lilyamara Lima Vilhena;

Maria Odete Souza da Silva;

Rosangela de Melo Garcia;

Tatiana Fernanda Santos Cheres.

Como requisito para o cargo, o candidato precisa ter como escolaridade mínima nível médio, idade acima de 18 anos e Carteira de Habilitação (CNH) na categoria B.

Último concurso Guarda Municipal RR

O último certame aconteceu em 2019. Foram disponibilizadas um total de 50 vagas e o processo contou com provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório, além de Exame de Aptidão Física, de caráter classificatório e eliminatório.

Os inscritos aprovados nas fases anteriores ainda deveriam participar nas etapas de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório; Exame médico, de caráter eliminatório e Curso de Formação, de caráter classificatório e eliminatório. A primeira fase do certame contou com 80 questões de múltipla escolha.

Atribuições do Guarda Municipal

Algumas das funções destes profissionais são:

Executar policiamento ostensivo, preventivo, uniformizado e aparelhado, na proteção à população, bens, serviços e instalações do Município;

Desempenhar atividades de proteção do patrimônio público municipal no sentido de prevenir a ocorrência interna e externa de qualquer infração penal, inspecionando as dependências dos próprios, fazendo rondas nos períodos diurno e noturno, fiscalizando a entrada e saída, controlando o acesso de pessoas, veículos e equipamentos;

Poderá exercer a função de monitor na instrução profissional aos integrantes da Carreira de Guarda Municipal;

Conduzir viaturas, conforme escala de serviço;

Efetuar ronda motorizado nos parques, praças e logradouros públicos municipais, conforme escala de serviço.

Entre outras atribuições.