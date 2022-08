Concurso IASES 2022: Edital está na fase de escolha da banca organizadora

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso IASES 2022) em breve. A previsão é de que o certame seja aberto com 400 vagas para o cargo de Agente Socioeducativo.

Foi divulgada no Diário Oficial do Estado, edição desta quarta-feira, 10 de agosto, a informação de que o Governo do Estado autorizou a concessão de crédito suplementar de R$952 mil para novos concursos e processos seletivos do Instituto. Com a liberação, a expectativa é que os preparativos para o concurso avancem e o edital seja publicado.

O órgão confirmou ao site Folha Dirigida que a comissão organizadora realiza procedimentos para abrir o edital. No momento, o órgão confirma que ainda está na fase de escolha da banca organizadora.

Chegou a circular nas redes sociais a informação de que o Instituto IDCAP teria sido escolhido para organizar o certame. Contudo, o IASES não confirma.

“O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informa que a informação não procede. O último andamento é que a Comissão está finalizando alguns procedimentos internos e, assim que essa fase for concluída, o próximo passo será a elaboração do Edital objetivando a contratação da Banca”.

O edital IASES-ES 2022 deve contar com 400 oportunidades. O quantitativo de vagas do edital foi informado ao deputado estadual Bruno Lamas pelo governo do Estado. O parlamentar compartilhou as informações no último dia 18 de outubro, por meio de suas redes sociais.

O concurso já tem tratativas avançadas. No dia 17 de agosto de 2021, a comissão organizadora do novo certame foi publicada no Diário Oficial do Estado. O grupo de trabalho formado conta com os seguintes membros:

Lorena Carvalho Nicoline;

Samara Loriato Pagani;

Elisangela da Costa Fernandes Pedrosa;

Livia Ferreira Cardoso Marins;

Jurandir José da Silva Filho;

Giovana Batalha Carvalho;

Idelberth Luigi Pereira de Lima;

Sabrina Keilla Marcondes Azevedo.

O grupo de trabalho formado pelo Governo conta, ao todo, com oito integrantes. Eles deverão tocar os trâmites internos do concurso e contratar a banca organizadora. Uma empresa será definida com o objetivo de receber as inscrições e aplicar as etapas do processo seletivo, como provas objetivas.

O concurso IASES contará com vagas para o cargo de Agente Socioeducativo, cargo que tem requisito o nível médio completo.

Está confirmado que o salário do cargo é de R$3.062,36, sendo R$2.762,36 de vencimento básico e R$300 de auxílio-alimentação. A carga horária deverá ser cumprida em regime de escala.

Ministério Público do Contas recomenda novo concurso

O Ministério Público do Contas do Espírito Santo chegou a recomendar a abertura de um novo concurso IASES para efetivos. No texto, o órgão também defendeu que o Tribunal de Contas do Estado (TCE ES) realizasse um levantamento em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual sobre contratações temporárias.

O motivo foi o excesso desse tipo de admissão no Iases e em várias instituições. “Nos últimos cinco anos (2014 a 2019) a proporção entre servidores temporários e efetivos passou de 2,45 (912/371) para 4,29 (1.343/313), representando um aumento de 75,10%”, acrescenta o órgão ministerial. Segundo o Ministério, o Governo do Espírito Santo não se mobilizou para redução de contratações em caráter temporário. “Muito pelo contrário, ampliou em 47,26% o quantitativo de vínculos temporários, deixando de realizar concurso público na autarquia”, concluiu o MPC. Sem abertura de concursos públicos para contratação definitiva de servidores, o Instituto realiza seleções temporárias. O último, inclusive, foi aberto em julho de 2021.