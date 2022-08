Concurso Ifam 2022: 142 vagas; salários até R$ 9,6 mil; CONFIRA!

O Instituto Federal do Amazonas lançou editais para o concurso Ifam 2022. São 142 vagas para nível médio, médio-técnico e superior. As oportunidades são para carreiras de magistério e técnico-administrativo. A Fundação Cefet Minas é a responsável pelo certame.

As inscrições podem ser feitas no portal oficial da banca do dia 02 até o dia 23 de setembro. As taxas de inscrição variam entre R$ 80 e R$ 150 a depender do cargo escolhido pelo candidato. Doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal poderão solicitar a isenção do certame.

Cargos

Das 142 vagas ofertadas, 89 são para técnicos-administrativos e 53 para professores e diversas áreas. Confira a lista a seguir com as oportunidades de acordo com o concurso Ifam 2022.

Técnico-administrativo em educação (Nível E)

Bibliotecário documentalista

Contador

Médico-Área: Clínico Geral

Médico Veterinário

Nutricionista

Pedagogo

Psicólogo

Técnico em Assuntos Educacionais

Técnico-administrativo em educação (Nível D)

Assistente em Administração

Técnico em Enfermagem

Técnico em Contabilidade

Técnico em Agropecuária

Técnico de Laboratório/Informação

Técnico de Tecnologia da Informação

Técnico de Laboratório/Área Química

Técnico-administrativo em educação (Nível C)

Professor

Administração

Agronomia/Ciências Agrárias

Artes

Automação/Controle

Bioquímica

Eletrônica

Eletrotécnica

Circuitos Elétricos

História

Informática

Instalações Hidrossanitárias e Saneamento

Letras/ Língua Portuguesa e LE/Espanhol

Letras/ Língua Portuguesa e LE/Inglês

Letras/Língua Portuguesa

Matemática

Medicina Veterinária

Meio Ambiente

Pedagogia

Automação Industrial

Tecnologia, Gerenciamento e Materiais da Construção

Produção Animal

Clique aqui e acesse o edital completo para técnico.

Requisitos

Requisitos básicos para todos os cargos do concurso Ifam 2022:

Ter sido aprovado e classificado no concurso público de que trata este edital;

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, ainda, estrangeiro, nos termos do artigo 207, §1º e §2º, da Constituição Federal, do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e da Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017, e de sua regulamentação. No caso de estrangeiro de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 12, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

No ato da posse, o estrangeiro deverá apresentar o protocolo do requerimento de concessão da autorização de residência e/ou do visto temporário, na forma exigida pela Lei n.º 13.445, de 2017, para o exercício de cargo ou função pública no País;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2.1. deste edital;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, conforme artigo 5º, inciso VI, da Lei nº. 8.112/90, comprovada através de Laudo Médico para Investidura em Cargo Público expedido pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS;

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público federal, prevista no artigo 137, Parágrafo Único, da Lei n. 8.112/90;

O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, ter ciência e aceitar que, caso aprovado, estará sujeito ao regime de Dedicação Exclusiva e não poderá acumular cargos, empregos e/ou funções públicas;

Conforme disposto no inciso X, do art. 117, da Lei n. 8.112/90, é vedada a participação na gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, e o exercício do comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;

Não receber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal;

O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, ter ciência e aceitar que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo e área de

atuação, na ocasião da posse;

atuação, na ocasião da posse; Cumprir as determinações deste edital;

Apresentar declaração de autorização de acesso às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física, de acordo com a Instrução Normativa do TCU N° 65/2011;

Possuir a escolaridade e a formação no nível e modalidade exigidos para o cargo, em consonância com a Lei 12.772/2012 e habilitação e titulação constantes deste Edital;

Para posse e investidura no cargo, o candidato entregará ao IFAM os documentos necessários, conforme previsto neste Edital e legislação vigente.

Provas concurso Ifam 2022

As provas estão previstas para 06 de novembro. A etapa objetiva será cobrada para todos os cargos. A aplicação dessa fase será nas cidades Manaus/AM, Eirunepé/AM, Humaitá/AM, Parintins/AM, São Gabriel da Cachoeira/AM, Tabatinga/AM e Tefé/AM. Os candidatos que disputarão as vagas para docentes, além da prova objetiva, deverão realizar exame de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter apenas classificatório. Já no certame para técnicos, o exame contará com uma única etapa, a objetiva.

Acesse aqui o edital completo para docentes.