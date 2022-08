Concurso IFG tem banca definida; confira novas atualizações!

O Instituto Federal de Goiás (IFG) publicou no Diário Oficial da União a dispensa de licitação que anuncia qual será a banca organizadora do concurso IFG. As vagas são para nível médio, técnico e superior e são para preenchimento dos cargos de técnico-administrativo e professores voltados para o ensino básico, técnico e tecnológico.

O documento foi oficializado na última quarta-feira, 24, e escolheu o Centro de Seleção da Universidade de Goiás como responsável pelo certame . A banca vai organizar desde o processo de inscrição até a aplicação do exame. Mediante a atual situação, tudo indica que o edital sai ainda neste ano, porém também ainda não há informações sobre quantitativo de vagas.

Remuneração

A remuneração varia a depender do cargo e escolaridade. Os valores salariais para técnico-administrativos são de R$2.904,9o equivalente aos cargos de nível médio/técnico e R$4.638,66 para cargos de nível superior. Os valores citados já incluem o auxílio-alimentação de R$458.

Os salários para docentes levam em conta a especialização solicitada por cada categoria. Atualmente, os valores são: Graduação: R$4.472,64; Aperfeiçoamento: R$4.919,90; Especialização: R$5.367,17; Mestrado: R$6.708,96; Doutorado: R$9.616,18. Outros benefícios serão inclusos aos professores aprovados são eles: auxílios-transporte, pré-escolar, assistência à saúde suplementar e incentivo à qualificação.

Último concurso IFG para técnico-administrativo

O último exame aconteceu em 2018. Na época foram disponibilizadas 24 oportunidades divididas entre médio/técnico e superior. Veja a quantidade de vagas divididas de acordo com os cargos:

Nível médio/técnico

• Assistente em administração (4)

• Técnico de laboratório – área Eletrotécnica (1)

• Técnico de laboratório – área Informática (2)

• Técnico de laboratório – área Ciências (1)

• Técnico de tecnologia da informação (4)

• Técnico em audiovisual (1)

• Técnico em contabilidade (2)

• Técnico em eletrotécnica (1)

• Técnico em enfermagem (1)

Nível superior

• Administrador (1)

• Analista de tecnologia da informação (1)

• Bibliotecário/Documentalista (1)

• Engenheiro de segurança do trabalho (1)

• Jornalista (1)

• Tecnólogo – área de Produção Audiovisual (1)

• Técnico em assuntos educacionais (1)

O certame foi aplicado na região metropolitana de Goiás e contou com apenas 1 etapa, prova objetiva. Essa fase contou com 50 questões no qual foram cobradas as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Legislação, Informática e Conhecimentos Específicos.

Os aprovados foram encaminhados aos seguintes locais: Aparecida de Goiânia, Luziânia, Uruaçu, Itumbiara, Cidade de Goiás, Formosa, Senador Canedo, Águas Lindas de Goiás, Jataí e na própria reitoria do IFG. O certame teve validade de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, a depender da necessidade do instituto.