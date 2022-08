Concurso MG 2022: Prefeitura de Itaverava anuncia edital com 135 vagas

Mais um concurso MG 2022! Dessa vez, a prefeitura de Itaverava anunciou 135 vagas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. A IBGP é a banca responsável pelo certame. As inscrições estarão abertas entre das 09h do dia 24 de outubro até as 15h59 do dia 24 de novembro de 2022.

As taxas de inscrição variam a depender do cargo escolhido, sendo que R$ 50,00 para cargos de nível fundamental, R$ 75,00 para nível médio/técnico e R$ 90,00 para cargos de nível superior. Candidatos em situação de hipossuficiência financeira, desempregados ou inscritos no Cadastro Único do Governo Federal poderão solicitar isenção do dia 24 ao dia 26 de outubro.

Vagas e cargos concurso MG 2022

Os cargos deste certame são:

Nível fundamental: Auxiliar de Obras e Serviços (3); Auxiliar de Serviços Gerais (9); Auxiliar de Serviços Gerais do Conselho Tutelar (1); Coletor de Lixo (3); Coveiro (1); Gari (3); Jardineiro (1); Monitor de Transporte Escolar (4); Motorista de Veículo Ambulância (3); Motorista de Veículo Saúde (3); Operário (3); Pedreiro (2); Servente Escolar (10); Eletricista (1); Motorista do Conselho Tutelar (1); Motorista da Secretaria De Assistência Social (1); Operador de Máquina (3);

Nível Médio: Agente de Compras e Licitação (1); Agente de Defesa Civil (1); Agente de Esporte E Lazer (1); Agente de Gerenciamento do Setor da Saúde (1); Agente de Gerenciamento do Transporte (1); Agente Fiscal Tributário (1); Almoxarife (1); Auxiliar Administrativo (5); Auxiliar Administrativo do Conselho Tutelar (1); Auxiliar de Serviço Escolar (2); Coordenador da Vigilância Sanitária (1); Coordenador e Epidemiologia e Zoonoses (1); Coordenador de Vigilância de Saúde (1); Encarregado de Obras (1); Fiscal da Vigilância Sanitária (1); Oficial de Sistema de Saúde (1); Ouvidor (1); Recepcionista (2); Auxiliar de Atendente de Farmácia (2); Fiscal de Obras (1); Monitor Escolar (4); Secretário Escolar (1); Técnico de Enfermagem (2); Técnico de Informática (1);

Nível superior: Advogado (1); Agente de Recursos Humanos (1); Agente de Informação, Documentação, Cadastro e Receitas Mobiliárias e Imobiliárias (1); Assistente Social (1); Assistente Social Educacional (1); Bibliotecário (1); Contador (1); Coordenador do Cras (1); Educador Físico (1); Enfermeiro (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Gerente de Unidade Básica de Saúde (1); Jornalista (1); Médico da Unidade Básica de Saúde (1); Nutricionista (1); Professor de Educação Física (2); Professor no uso da Biblioteca (1); Professor Pi – Regente de Turma/Professor de Apoio/Eventual (18); Profissional para Proteção Social (1); Psicólogo Educacional (1); Supervisora Escolar (1); Médico Cardiologista (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Ginecologista (1); Médico Neurologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Psicopedagogo (1).

Provas

A seleção vai contar com três etapas. As provas objetivas serão aplicadas para todos os cargos, entretanto, a prova de títulos, apenas para cargos de nível superior. O certame ainda vai contar com a fase prática, destinada a alguns cargos. A fase objetiva está prevista para os dias 07 e 08 de Janeiro de 2023. A prova vai contar com 35 questões de múltipla escolha e terá 2h30 de duração. Entre os conteúdos cobrados estão: Português, Raciocínio Lógico, Noções de informática, Conhecimentos gerais e Conhecimentos Específicos do cargo.