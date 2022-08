Concurso PE 2022: Câmara de Limoeiro abre edital com salários de até R$ 4mil!

Mais um concurso PE 2022! A Câmara de Limoeiro anuncia abertura de edital para o preenchimento de 5 vagas mais cadastro reserva para cargos de nível fundamental e superior. A inscrição pode ser feita entre os dias 29 de agosto até às 23h30 no dia 29 de setembro através do portal da Advise Consultoria, empresa responsável pelo certame. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50 para nível fundamental e R$ 80 para cargos de nível superior. 5% das vagas serão destinadas às pessoas com deficiência.

Cargos

A remuneração varia a depender do cargo escolhido. As vagas para nível fundamental são para as áreas de Auxiliar de Serviços Gerais no total de 1 vaga com salário de R$ 1.212 e o cargo para Guarda Patrimonial com oportunidade para preenchimento de 1 vaga. O salário para a categoria também é de R$ 1.212. Já para nível superior, as vagas são para contador que exige graduação em ciências contábeis com registro no conselho de classe específico. Para essa categoria, o salário é de R$ 3 mil.

Há 1 vaga para Controlador Interno que tem como exigência graduação em administração, ciências contábeis, direito ou economia com registro no conselho de classe específico. O salário também será de R$ 3 mil. Já para Procurador Legislativo, que tem como exigência graduação em direito com registro no conselho de classe específico, o salário é de R$ 4 mil.

Requisitos

Os requisitos para tomar posse do cargo são:

Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos de nº 70.391/72 e de nº 70.436/72 e da Constituição Federal, Art. 12, parágrafo 1º;

Ter idade mínima de 18(dezoito) anos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com os deveres do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;

Achar-se no pleno exercício dos direitos políticos e civis;

Possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes da tabela do Capítulo II e dos documentos constantes do Capítulo XIII deste edital;

Não estar com idade de aposentaria compulsória;

No ato da posse o candidato não poderá estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público

Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do Cargo, comprovada em inspeção realizada pela equipe multiprofisssional indicada pela Câmara.

Provas

As provas estão marcadas para o dia 30 de outubro. A divulgação do local será feita pela página da banca responsável pelo certame no dia 24 de outubro. Além da prova objetiva, os cargos para nível superior passarão pela prova de títulos com pontuação a depender da especialização, podendo variar entre graduação, mestrado, doutorado, certificado, entre outros.

Para Auxiliar de Serviços Gerais e Guarda Patrimonial, a prova objetiva conta com as seguintes disciplinas: 20 questões de português, 10 questões de matemática e 10 questões de conhecimentos gerais. Para os cargos de nível superior nas áreas de Contador, Controlador Interno e Procurador Legislativo, a prova objetiva também vai conter 40 questões. Estas serão divididas entre 10 questões de português, 10 questões de conhecimentos gerais, 10 questões de noções de administração pública e 10 questões de conhecimentos específicos.

O prazo de validade deste concurso PE 2022 para Câmara de Limoeiro é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão. Clique aqui para acessar o edital completo.