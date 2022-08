Concurso PE 2022: Prefeitura de Parnamirim abre edital com 183 vagas; confira!

Mais um edital de concurso PE 2022 divulgado! Dessa vez, a prefeitura de Parnamirim anunciou a abertura de 183 vagas mais cadastro reserva com cargos para nível fundamental, médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de setembro, através da página oficial da banca responsável pelo certame, a Consulpam.

As taxas variam a depender do nível de escolaridade, sendo R$ 160,00 para cargos de nível superior; R$ 120,00 para cargos de nível médio e técnico; R$ 80,00 para cargos de nível fundamental. Inscritos no Cadastro Único do Governo Federal poderão solicitar isenção na taxa do certame.

Vagas

Os cargos oferecidos neste concurso PE 2022 são:

Agente Administrativo, Agrônomo, Assistente Social, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Biomédico, Contador, Cuidador Educacional, Dentista, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Obras, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Cardiologista, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Motorista D, Motorista B, Nutricionista, Professor de Ciências Biológicas e Física, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor Atendimento de Educação Especial, Professor Educação Infantil, Professor Ensino Fundamental – Séries Iniciais, Professor de Português, Psicólogo, Psicopedagogo, Técnico em Controle Interno, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia e Agente Comunitário de Saúde.

As remunerações variam entre o piso nacional equivalente a R$ 1. 212 até R$ 9 mil. A jornada de trabalho é equivalente a 40 horas semanais.

Provas concurso PE 2022

Entre as etapas do certame estão prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório e de títulos, caráter apenas classificatório, para cargo de nível superior. As datas da prova objetiva estão previstas para dois finais de semana, sendo 04 de dezembro para os cargos de níveis superior e fundamental e 11 de dezembro para os cargos de nível médio.

O quantitativo de questões do concurso PE 2022 também muda a depender da escolaridade. Inscritos para cargos de nível fundamental deverão realizar a fase objetiva com apenas 30 questões, estas, divididas em 10 questões de língua portuguesa; 10 questões de conhecimentos matemáticos; e 20 questões de conhecimentos específicos.

Já para médio e técnico, as questões são: 10 questões de língua portuguesa; 10 questões de noções de informática, noções de direito administrativo e constitucional e matemática; e 20 questões de conhecimentos específicos. Os cargos de Agrônomo, Contador, Educador Físico, Engenheiro Civil, Fiscal Tributário, Psicopedagogo e Técnico em Controle Interno também terão este modelo de provas.

10 questões de língua portuguesa; 10 questões de noções de informática, noções de direito administrativo e constitucional e matemática; e 20 questões de conhecimentos legislação SUS serão para os seguintes cargos: Assistente Social, Biomédico, Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico e Psicólogo.

O exame para Professor contará com a seguinte composição: 10 questões de língua portuguesa; 10 questões de noções de informática, noções de direito administrativo e constitucional e matemática; e 20 questões de conhecimentos didática e legislação. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a depender da necessidade da prefeitura. 05 e 12 de dezembro de 2022 são as datas previstas para liberação do gabarito preliminar.