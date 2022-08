Concurso PMERJ Saúde: Edital sai a qualquer momento; CONFIRA avanço

Após contrato entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e a banca IBADE por meio da assinatura do acordo, o concurso PMERJ Saúde vai acontecer mais rápido do que se imagina. O extrato de contrato com a banca foi liberado no dia 03 de agosto de 2022 e publicado no Diário Oficial. Desse modo, a responsável pelo certame está livre para divulgar o cronograma e fazer o lançamento do edital.

Tudo indica que o edital e as informações sobre o concurso PMERJ Saúde sejam liberados no início de setembro. A PM do Rio de Janeiro ainda não manifestou sobre as datas. O certame prevê ofertar 67 vagas distribuídas em cargos para nível médio e superior. 25 oportunidades são para técnico de enfermagem que devem comprovar a inscrição por meio de diploma de curso técnico em enfermagem, juntamente com registro do Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro. A remuneração inicial é de R$ 3.246,42.

Por sua vez, as outras 42 vagas são destinadas para candidatos de nível superior são para o cargo de Oficial Médico. Além de diploma de graduação em medicina, é necessário apresentar Registro definitivo no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e certidão de “nada consta” do CREMERJ, além de certificado de conclusão, com aproveitamento de programa de residência médica reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica na especialidade da área a qual se inscreveu ou certificado de conclusão com aproveitamento do curso de especialização, em curso reconhecido pelo MEC. A remuneração inicial é de R$ 6.014,19.

Cargos

Os cargos de Oficial Médico para este concurso PMERJ Saúde são:

Anestesiologia (uma vaga)

Cirurgia Geral (uma vaga);

Cirurgia Pediátrica (uma vaga);

Cirurgia Vascular (uma vaga);

Cirurgia Vascular – Endovascular (uma vaga);

Clínica Médica (dezessete vagas);

Hematologia (uma vaga);

Neurocirurgia (quatro vagas);

Ortopedia (uma vaga);

Pediatria (duas vagas);

Psiquiatria (sete vagas);

Radiologia (uma vaga);

Terapia Intensiva – adulto (quatro vagas).

Requisitos concurso PMERJ Saúde

De acordo com o projeto básico, os requisitos necessários para posse dos cargos são:

Ser brasileiro (a);

Ser reservista das Forças Armadas, Auxiliares ou portador do Certificado de Dispensa de Incorporação por excesso de contingente, para o candidato civil masculino;

Ter idade mínima de 18 anos para todos os cargos, idade máxima de 35 anos para os cargos de Saúde;

Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m, e de 1,60m para os candidatos do sexo feminino e peso proporcional à altura para ambos os sexos;

Possuir escolaridade de nível superior e os documentos comprobatórios da Graduação e das Especialidades exigidas para a investidura do Cargo;

Os candidatos aos cargos de Médico deverão apresentar o diploma de Graduação no Curso de Medicina, certificado de conclusão com aproveitamento de programa de Residência Médica na especialidade da área a qual pretende se inscrever, ou Certificado de Conclusão com aproveitamento do Curso de Especialização.

Provas

As provas contam com sete etapas distribuídas entre prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões e disciplinas que variam a depender da carreira escolhida. Para ser classificado, o candidato deve ter um desempenho mínimo equivalente a 50% e não pode zerar nenhuma disciplina, sob risco de eliminação.

Além disso, as outras fases são avaliação de títulos, exame antropométrico, teste de Aptidão Física (TAF), exame psicológico, exame de saúde e exame social e documental. Vale lembrar que a prova objetiva, assim como avaliação de títulos, fica sobre responsabilidade da IBADE. Por sua vez, as demais etapas serão de responsabilidade da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

A pontuação para avaliação de títulos é de 20 pontos. Os cargos de nível médio podem apresentar junto à banca declaração de experiência profissional na área Assistencial de Cuidados de Enfermagem, assim como outros documentos comprobatórios. A experiência profissional vale 4 pontos. Os candidatos podem acumular até 5. Já os profissionais de nível superior que disputam o cargo de Oficial Médico devem apresentar títulos da AMB e comprovar especializações e títulos de mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

De acordo com o projeto básico do concurso PMERJ Saúde, as disciplinas sobradas para cada cargo são:

Técnico de Enfermagem

Deontologia e Exercício Profissional (cinco questões);

Fundamentos de Enfermagem (quinze questões);

Enfermagem Médico-Cirúrgica ( vinte questões);

Enfermagem em Emergência (dez questões);

Administração em Enfermagem (cinco questões);

Enfermagem Materno-Infantil (dez questões);

Enfermagem em Saúde Pública (dez questões);

Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental (cinco questões).

Oficial Médico

Pediatria (dez questões);

Clínica Médica (dez questões);

Ginecologia e Obstetrícia (dez questões);

Cirurgia Geral (dez questões);

Legislação Institucional (dez questões); e

Conteúdo da Especialidade (trinta questões).