Concurso Polícia Técnica BA 2022: Banca organizadora do edital com 456 vagas é contratada!

A Polícia Técnica do Estado da Bahia vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso Polícia Técnica BA 2022) para o preenchimento de vagas no quadro efetivo do órgão.

O processo de escolha da banca organizadora do concurso Polícia Técnica-BA foi concluído. Foi divulgada no último sábado, 06 de agosto, o extrato de contrato que confirma a banca organizadora. Está confirmado que o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) vai organizar o edital.

A expectativa é que o novo documento seja publicado ainda neste ano, conforme informou Rui Costa no dia 15 de julho.

Desse total, 106 serão para o cargo de perito criminal, 103 para médico legista, dez para perito odonto-legal e 177 para perito técnico do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A autorização oficial do certame foi concedida por meio do Governador do Estado, Rui Costa.

De acordo com o documento de autorização, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 09 de março, o novo concurso da Polícia Técnica-BA será para o preenchimento de 456 vagas. As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Perito Criminal : 106 vagas

: 106 vagas Médico Legista : 103 vagas

: 103 vagas Perito Odonto-Legal : 10 vagas

: 10 vagas Perito Técnico do Departamento de Polícia Técnica (DPT): 177 vagas

“Mais uma demonstração do governo do Estado, na prioridade em combater a violência na Bahia. O trabalho do DPT é fundamental na elucidação de crimes”, destacou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

Agora, com o concurso da Polícia Técnica da Bahia 2022 autorizado, o próximo passo será a formação de uma comissão organizadora. Após isso, o grupo de trabalho formado irá elaborar o projeto básico e definir a banca que ficará à frente do concurso.

Último concurso da Polícia Técnica BA foi em 2014

O último concurso público da Polícia Técnica da Bahia foi divulgado no ano de 2014. Na ocasião, a seleção aberta pelo Governo do Estado foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

Na época, o edital abriu 40 vagas para Perito Criminal, 60 para perito médico legista, 10 para perito odonto-legal e 20 para perito técnico do DPT.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisava possuir o nível superior na respectiva área. O cargo de Perito Técnica era a exceção: para concorrer a uma das vagas o interessado bastava possuir graduação em qualquer área.

Na ocasião, os salários oferecidos variaram entre R$3.047,14 e R$9.173,31, já com as gratificações.