Concurso PPGG DF: Quando sai o edital? Confira NOVOS detalhes

O concurso PPGG DF está mais próximo do que muita gente pensa! Isso porque o novo certame para as carreiras de Gestor e Analista já tem banca responsável. O contrato foi divulgado no Diário Oficial no dia 01 de agosto de 2022. O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES – será responsável pelo concurso que prevê a contratação de 1400 profissionais.

Apesar de não haver uma data definida, o edital pode sair a qualquer momento, já que o contrato foi assinado. A oferta de mais de 1000 vagas existe desde março de 2021. Nesta época, a banca tinha sido escolhida, mas houve estagnação e não foram realizadas as provas. Porém, em 2018, já havia a solicitação para a realização do certame, contudo, era para provimento de 750 vagas. No entanto, o Portal da Transparência informa que há mais de 4 mil cargos vagos.

Tudo indica que as vagas vão ser divididas entre contratação imediata e cadastro reserva, sendo que 400 vagas para Gestor, 100 imediatas e 300 para cadastro reserva, além de 1000 vagas para Analista, sendo que 150 imediatas e 850 para cadastro reserva.

Remuneração

As remunerações variam a depender do cargo e da jornada de trabalho. O Gestor em Políticas Públicas e Gestão Ambiental pode receber em 30 horas semanais, inicialmente, R$ 5.820, e em topo de carreira, o equivalente a R$ 7.645,66. Para regime integral, equivalente a 40 horas semanais, o profissional pode receber R$ 7.760 inicial e em topo de carreira, o valor de R$ 10.194,22.

O Analista em Políticas Públicas e Gestão Ambiental recebe em jornada de trabalho equivalente a 30 horas semanais o valor de R$ 3.705,00 e em topo de carreira o valor de R$ 4.867,21. Já os profissionais com carga horária de 40 horas semanais recebem o inicial de R$ 4.940,00 e em topo de carreira, o equivalente a R$ 6.489,62.

Requisitos para o concurso PPGG DF

A área de Analista exige requisitos que variam a depender do cargo:

Analista de Gestão Governamental : Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior, em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior, em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. Tecnologia da Informação e Comunicação: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de Tecnologia da Informação e Comunicação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.

Já para o cargo de Gestão, as exigências do concurso PPGG DF são:

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior, em nível de graduação, nas áreas indicadas na descrição sumária, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; e, nos casos em que houver, registro no Conselho de Classe.

Habilidades

As habilidades no concurso PPGG DF para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental são:

Perfil policompetente e multidisciplinar;

Concepção estruturada da administração e seus obstáculos;

Visão abrangente;

Contribuição para a continuidade administrativa;

Apoio e assessoramento em escalões superiores da administração pública;

Competência para aperfeiçoar a qualidade das ações governamentais;

Aptidão para aprimorar os métodos gerenciais.

Os candidatos para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental devem conter as seguintes habilidades:

Demonstrar organização;

Trabalhar em equipe;

Demonstrar responsabilidade, iniciativa, probidade, discernimento e flexibilidade;

Contornar situações adversas;

Fluência verbal e escrita;

Dominar legislação;

Operar recursos de informática.

Atribuições aos cargos

Os aprovados para o cargo de Gestor estarão encarregados de formular, planejar, coordenar, supervisionar e avaliar atividades relacionadas à gestão governamental de políticas públicas nos diversos órgãos da Administração Direta, relativamente autônomos, especializados, fundações públicas e autarquias, inclusive de regime especial.

Além disso, devem executar outras atividades de mesma natureza e nível de complexidade determinadas em legislação específica, observadas as peculiaridades da especialidade do cargo

O Analista em Políticas Públicas com especialidade em Analista de Gestão Governamental deve executar atividades técnico-administrativos referentes à pesquisa e planejamento, administração, recursos humanos, manutenção, organização e métodos, finanças, orçamento, patrimônio, material, logística, licitações e contratos, transporte, arquivo, documentação, tecnologia da informação, ouvidoria, comunicação e modernização, atender ao público, analisar e instruir processos.

Já o especialista em Tecnologia da Informação e Comunicação é encarregado de executar atividades que demandem conhecimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação, nos diversos órgãos e unidades da administração pública.