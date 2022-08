Concurso PR 2022: Prefeitura de Adrianópolis abre edital com 230 vagas; veja!

Mais um concurso PR 2022 liberado! Dessa vez, a prefeitura de Adrianópolis anuncia um certame com o provimento de 230 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de setembro pelo site da Klc, empresa responsável pelo exame.

As taxas variam entre R$ 35 para cargos de nível fundamental, R$ 50 para nível médio e R$ 100 para ensino superior. As inscrições poderão ser pagas até o dia 16 de setembro. Inscritos no Cadastro Único poderão solicitar isenção.

Vagas

Os cargos disponibilizados são:

Agente Comunitário da Saúde;

Ajudante Geral;

Assistente Social;

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar Agropecuário;

Auxiliar de Consultório Dentário;

Auxiliar de Farmácia;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Borracheiro;

Bioquímico;

Cirurgião Dentista;

Enfermeiro Padrão;

Engenheiro Agrônomo;

Fiscal de Tributos;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Gari, Mecânico;

Médico Clinico Geral;

Médico Obstetra/Ginecologista;

Monitor de Transporte Escolar;

Motorista, Motorista – Caminhão Coletor de Lixo;

Motorista da Saúde;

Motorista de Ônibus Escolar;

Nutricionista;

Operador de Maquinas;

Orientador Social;

Pedreiro;

Procurador Municipal;

Professor;

Professor de Educação Física;

Psicólogo;

Secretaria Escolar;

Técnico Administrativo;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Radiologia;

Técnico em Vigilância em Saúde;

Terapeuta Ocupacional;

Tratorista;

Vigia e Zelador de Cemitério.

As remunerações concurso PR 2022 variam entre R$ 1.243,00 e R$ 14.838,71, a depender do cargo.

Provas concurso PR 2022

As provas serão realizadas em datas diferentes, mais precisamente em dois finais de semana, de acordo com cada cargo. As provas de títulos são para inscrições de nível superior. Já a prova prática é destinada aos seguintes cargos: Mecânico, Motorista, Operador de Maquinas, Pedreiro e Tratorista.

No dia 09 de outubro as provas objetivas serão realizadas pelos seguintes inscritos: Ajudante Geral, Auxiliar de Serviços Gerais, Borracheiro, Gari, Mecânico, Monitor de Transporte Escolar, Motorista, Motorista – Caminhão Coletor de Lixo, Motorista da Saúde, Motorista de Ônibus Escolar, Operador de Maquinas, Pedreiro, Tratorista, Vigia e Zelador de Cemitério, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Tributos, Orientador Social, Secretaria Escolar e Técnico Administrativo.

Já no dia 30 de outubro, as provas objetivas serão aplicadas aos seguintes grupos: Agente Comunitário da Saúde, Auxiliar Agropecuário, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Farmácia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico em Vigilância em Saúde, Assistente Social, Bioquímico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro Padrão, Engenheiro Agrônomo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clinico Geral, Médico Obstetra/Ginecologista, Nutricionista, Procurador Municipal, Professor, Professor de Educação Física, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Os resultados serão divulgados no dia 28 de outubro. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado, a depender da necessidade do município.