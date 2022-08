Concurso público: Unesp abre contratação para várias regiões do estado de São Paulo

A princípio, as vagas são para três campus da universidade na região oeste de São Paulo. Todavia, os profissionais deverão atuar em Dracena, Rosana e Presidente Prudente. As inscrições para os concursos públicos e processos seletivos podem ser feitas na internet. São vagas de emprego para trabalhadores de nível médio e superior.

Todavia, os profissionais selecionados pela Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) receberão além do salário, que pode chegar a até R$19 mil, vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e odontológico. Veja abaixo as cidades onde há o processo seletivo:

Campus de Presidente Prudente

A Unesp abriu seleção para concurso público com o objetivo de contratação de professores titulares e assistentes. Desse modo, os candidatos aprovados deverão atuar no Departamento de Estatística/Educação, Departamento de Fisioterapia/Matemática, e no Departamento de Física, na cidade de Presidente Prudente. As inscrições do edital nº 178/2022 vão até o dia 8 de setembro.

Já o concurso de edital nº 180/2022 da Unesp, visa o preenchimento das vagas de professor titular de termodinâmica, física e estatística. Em síntese, o profissional será alocado no Departamento de Física, na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Em suma, a taxa de inscrição é de R$237 e pode ser feita até o dia 10 de outubro.

Para se inscrever é preciso se cadastrar no site da Unesp. O salário dos professores titulares é de R$19.855 e o de assistente varia de R$5.877 a R$13.357.

Seleção para as unidades de educação infantil de Presidente Prudente

O processo seletivo para a cidade de Presidente Prudente vai até hoje (11/08) e tem como objetivo a criação de um cadastro de reserva. Aliás, os candidatos às vagas oferecidas podem efetuar o pagamento da inscrição até o dia 12 de agosto. O concurso é de responsabilidade da Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes.

À primeira vista, as vagas oferecidas são para educador infantil, orientador pedagógico, professor de educação especial e professor de educação infantil. Antecipadamente, os profissionais deverão atuar nas unidades de educação infantil da cidade, como, Benedita de Paula Martins, Profª Eliane Tadiotto Araújo, Carla Simone da Silva Alves, Vereador Júlio Braga Filho, Érika Portela Rodrigues, Mário Peretti, Sylvia Marlene Pereira Faustino e Profª Vânia Maria Valentim Aquot.

Para participar da seleção, o candidato deve ter curso superior completo na área de atuação. Antes de tudo, a jornada de trabalho é de 33 a 40 horas semanais. A remuneração do profissional contratado varia de R$1.782,11 a R$3.842,86. A taxa de inscrição é de R$50.

Em suma, a avaliação do candidato para o cargo será feita através de uma prova objetiva que deverá ser aplicada no dia 28 de agosto, no período da manhã e da tarde. Os locais da realização da prova devem ser divulgados posteriormente. Confira o edital.

Campus de Dracena

Para o campus da Unesp da cidade de Dracena, as vagas oferecidas são para os cargos de professores do Departamento de Produção Animal da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas. Ademais, as inscrições para a realização da prova devem ser feitas até o dia 19 de agosto.

Já o edital nº 51/2022 do concurso público da universidade paulista, é destinado ao professor assistente que atua na área de zootecnia. Dessa maneira, o candidato para ser aprovado precisa ter curso superior, título de mestre ou doutor, nas áreas e departamentos onde deverá atuar. A jornada de trabalho é de 12 a 40 horas semanais. A remuneração do profissional varia de R$ 1.655,35 a R$ 13.357,25. A taxa de inscrição é de R$118.

Campus de Rosana

A Unesp abriu para o campus da cidade de Dracena, duas vagas para profissionais de nível médio. As oportunidades oferecidas são para Assistente Administrativo II. Nesse sentido, as inscrições para o concurso público devem ser feitas até o dia 19 de setembro. O valor da taxa é de R$61. Aliás, a jornada de trabalho é de 40 horas e o salário relativo à função é de R$4.227,56 mensais.

Os candidatos para as vagas oferecidas pela Unesp deverão fazer uma prova objetiva e dissertativa. Em conclusão, o conteúdo da avaliação inclui diversas questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, legislação, matemática e raciocínio lógico.