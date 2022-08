Concurso RS 2022: Crissiumal abre edital com salários acima de R$ 5 mil; confira!

A prefeitura de Crissiumal, Rio Grande do Sul, abre mais um concurso RS 2022. Ao todo serão 19 vagas mais cadastro reserva distribuídas em todos os níveis de escolaridade. Além disso, o município vai realizar um processo seletivo com mais 6 vagas. Os interessados poderão realizar inscrição até dia 21 de setembro de 2022.

Legalle é a responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de R$ 60 para nível fundamental, R$ 80 para médio e técnico, R$ 110 para superior. As inscrições poderão ser realizadas no site da banca.

Os candidatos que não tiverem acesso à internet, a prefeitura do município informa que será disponibilizado computador junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, n° 424, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Cargos

Os cargos oferecidos pelo processo seletivo são de:

Agente Comunitário de Saúde (3 vagas);

Agente de Vigilância em Saúde (2 vagas);

Agente Visitador do PIM (1 vaga).

Já para o concurso, as oportunidades são: Arquiteto, Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Fiscal de Tributos, Médico Clínico Geral, Médico Neurologista, Médico Oftalmologista, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Professor de Séries Iniciais, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de História.

Além disso outras vagas são disponibilizadas neste concurso RS 2022. São elas: Professor de Espanhol, Psicólogo, Almoxarife, Auxiliar de Educação Infantil, Auxiliar de Odontólogo, Encarregado de CPD, Fiscal Ambiental e Sanitário, Fiscal Sanitário, Oficial Administrativo, Técnico Agrícola, Técnico de Suporte em Informática, Técnico em Enfermagem, Borracheiro, Eletricista, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Operário de Serviços Gerais, Pedreiro e Telefonista.

Provas concurso RS 2022

A prova objetiva será destinada a todos os cargos e está prevista para ser aplicada no dia 23 de outubro. A fase de avaliação de títulos será destinado aos candidatos que disputarem cargo de professor no concurso RS 2022.

Já para os cargos de Borracheiro, Eletricista, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Operário de Serviços Gerais e Pedreiro será aplicada prova prática. O locais de prova estão previstos para sair dia 14 de outubro. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da prefeitura de Crissiumal.