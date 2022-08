Concurso RS 2022: Prefeitura de Alecrim abre edital com salários de até R$ 4,4 mil!

Mais um concurso RS 2022 anunciado! Dessa vez, o certame vai acontecer através da Prefeitura de Alecrim, Rio Grande do Sul, para provimento de sete vagas mais cadastro reserva para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda é a empresa responsável.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 22 de setembro pelo site da banca. O valor da taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo R$ 87,00 para cargo de nível fundamental incompleto/alfabetizado, R$ 95,00 para nível fundamental completo, R$ 110,00 para cargos de nível médio, R$ 140,00 para nível técnico e R$ 170,00 para cargos de nível superior.

A prefeitura informa que os candidatos que não tiverem acesso à internet, poderá realizar as inscrições no computador junto à Biblioteca Municipal, localizada na Rua Prefeito José Orlando Schaedler, nº 609, Bairro Centro, no Município de Alecrim-RS, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h.

A jornada de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais e as remunerações iniciais estão entre R$ 1.204,18 e R$ 4.439,89.

Vagas e Cargos

Acompanhe a lista a seguir e veja as oportunidades deste concurso RS 2022.

Dentista (Cr)

Enfermeiro (1)

Professor de Ciências/Matemática (1)

Professor de Geografia/História (1)

Professor de Português/Inglês (1)

Professor de Educação Física (1)

Agente Administrativo (Cr)

Professor de Educação Infantil (1)

Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais (1)

Técnico de Enfermagem (Cr)

Motorista (Cr)

Operário (Cr)

Prova concurso RS 2022

O concurso RS 2022 terá etapas como prova objetiva para todos os cargos, títulos e prática para cargos específicos. A etapa de titulação é destinada aos candidatos que pleiteiam a vaga para professor e a prática exclusivamente para os cargos de motorista e operário.

A prova objetiva está prevista para o dia 15 de outubro de 2022, já a consulta do gabarito poderá ser disponibilizada no dia 17 de outubro. A etapa prática será aplicada no dia 12 de novembro e a classificação final para o dia 21 de novembro de 2022. A validade do concurso da Prefeitura de Alecrim é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a depender da necessidade do órgão. Edital completo aqui.