Concurso SEJUSP MG 2022: Saiu o edital com 270 vagas de agente socioeducativo! Até R$5.097,15!

O edital de concurso público da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (Concurso SEJUSP-MG 2022) foi oficialmente divulgado. De acordo com o documento publicado, estão sendo ofertadas 270 vagas para a carreira de Agente Socioeducativo.

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) terá a responsabilidade do concurso da SEJUSP-MG 2022 para o cargo de Agente Socioeducativo. A empresa terá a responsabilidade de inscrições do concurso em seu site, viabilizar e aplicar as etapas, como provas objetivas.

O concurso SEJUSP MG para o cargo de Agente Socioeducativo

O edital do concurso SEJUSP-MG conta com 270 vagas para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

Para se candidatar ao cargo, o candidato deverá ter nível médio completo. O salário inicial do cargo é de R$5.097,15, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Ampla concorrência Pessoas com deficiência Total Masculino 219 24 243 Feminino 24 3 27 Total 243 27 270

Inscrição Concurso SEJUSP MG – Agente Socioeducativo

A inscrição do concurso SEJUSP MG 2022 para o cargo de Agente Socioeducativo poderá ser realizada no período compreendido entre 05 de outubro e 03 de novembro de 2022, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , organizador da seleção.

Segundo o edital, os candidatos deverão preencher o formulário com todos os dados solicitados. A taxa de inscrição custa R$80, devendo ser paga até 04 de novembro.

Podem solicitar isenção da taxa, os desempregados e membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico). Para isso, o candidato deverá preencher o requerimento específico e enviar a documentação comprobatória das condições, de 5 a 7 de outubro, pelo portal da banca.

Provas Concurso SEJUSP MG – Agente Socioeducativo

O concurso de Agente Socioeducativo MG 2022 será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva e de redação;

Prova de Aptidão Psicológica e Psicotécnica;

Exames médicos;

Prova de Condicionamento Físico;

Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada;

Curso de Formação Técnico Profissional.

As provas objetivas e de redação estão marcadas para o dia 18 de dezembro de 2022, nas cidades de Belo Horizonte, Barbacena, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Unaí.

Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados em determinada cidade de realização da 1ª Etapa – Prova Objetiva e Redação, os candidatos poderão ser alocados em outras cidades próximas, não assumindo o IBFC e a SEJUSP, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e demais despesas dos candidatos.

As Etapas 2ª, 3ª, 4ª e 5ª serão realizadas em Belo Horizonte e a 6ª Etapa será realizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Objetiva e redação

A 1ª Etapa – Prova Objetiva e Redação terá duração de 05 (cinco) horas, incluído o tempo para leitura das instruções, coleta de digital e preenchimento da Folha de Respostas.

O cartão de convocação para as provas contendo o local, a sala e o horário de realização, será disponibilizado no endereço eletrônico do IBFC, na aba “Local de Prova”.

Na parte objetiva, serão cobradas 60 questões distribuídas pelas disciplinas de:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico: 5 questões;

Informática Básica: 5 questões;

Noções de Direito: 10 questões;;

Direitos Humanos: 10 questões;

Legislação Especial: 20 questões.

Cada questão conterá 04 (quatro) alternativas e apenas 1 (uma) correta. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos, considerando-se HABILITADO nesta etapa o candidato que,

cumulativamente:

a) tenha acertado, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por disciplina; e

b) tenha acertado, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos da prova objetiva.

A Prova de Redação será constituída de um tema, que será fornecido no momento da 1ª Etapa – Prova Objetiva e Redação.

Aptidão psicológica e psicotécnica

A Prova de Aptidão Psicológica e Psicotécnica será realizada mediante o uso de técnicas e testes psicológicos, em conformidade com a legislação do Conselho Federal de Psicologia – CFP e que sejam aprovados, à época da avaliação, pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI.

A Prova de Aptidão Psicológica e Psicotécnica permite avaliar as condições psicológicas do candidato para o exercício do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

Exames médicos

Serão convocados para a 3ª Etapa – Exames Médicos, de caráter eliminatório, os candidatos que foram APTOS na 2ª Etapa – Prova de Aptidão Psicológica e Psicotécnica.

O candidato que não for convocado na 3ª Etapa – Exames Médicos, nos termos do item 10.5.1 deste Edital, estará automaticamente ELIMINADO do Concurso Público.

A avaliação médica objetiva aferir se o candidato, com deficiência ou não, goza de boa saúde física e psíquica para suportaros exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.

Condicionamento Físico

Para efeito de convocação da 4ª Etapa – Prova de Condicionamento Físico, a classificação será determinada pelas listas de ampla concorrência e pessoas com deficiência, de forma independente, ainda que o candidato conste classificado nas 2 (duas) listas.

O candidato que não for convocado na 4ª Etapa – Prova de Condicionamento Físico, nos termos do item 10.6.1 deste Edital, estará automaticamente ELIMINADO do Concurso Público.

Os desempenhos exigidos na Prova de Condicionamento Físico destinam-se à avaliação da força, da resistência muscular e da capacidade aeróbia, dos candidatos com deficiência ou não, conforme as normas estabelecidas no edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do Curso de Formação Técnico Profissional (CFTP), e desenvolver as competências técnicas necessárias ao eficaz desempenho das atribuições do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

Idoneidade

Serão convocados para a 5ª Etapa – Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, de caráter eliminatório, os candidatos que foram APTOS na 4ª Etapa – Prova de Condicionamento Físico.

Para efeito de convocação da 5ª Etapa – Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, a classificação será determinada pelas listas de ampla concorrência e pessoas com deficiência, de forma independente, ainda que o candidato conste classificado nas 2 (duas) listas.

O candidato que não for convocado na 5ª Etapa – Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, nos termos do item 10.7.1 deste Edital, estará automaticamente ELIMINADO do Concurso Público.

Curso de Formação

Serão convocados para a 6ª Etapa – Curso de Formação Técnico Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, os candidatos que foram INDICADOS na 5ª Etapa – Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada.

Para efeito de convocação da 6ª Etapa – Curso de Formação Técnico Profissional, a classificação será determinada pelas listas de ampla concorrência e pessoas com deficiência, de forma independente, ainda que o candidato conste classificado nas 2 (duas) listas.

O candidato que não for convocado na 6ª Etapa – Curso de Formação Técnico Profissional, nos termos do item 10.8.1 deste Edital, estará automaticamente ELIMINADO do Concurso Público.

Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos deficientes convocados para ocupar os quantitativos reservados, nos termos do item 10.8.1, as quantidades remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados,

observada a ordem de classificação.

O Curso de Formação Técnico-Profissional – CFTP terá como finalidade a capacitação e a avaliação dos candidatos matriculados, para o exercício das atribuições do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

Último edital

O último edital para o cargo, aberto em 2013, foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Na época, foram liberadas 820 vagas, com reserva para pessoas com deficiência.

As remunerações, na ocasião, chegaram a R$2.655 para jornada de 40 horas por semana. A jornada de trabalho poderia ser desempenhada em regime de plantão, incluindo o período noturno, sábados, domingos e feriados.

Na prova objetiva, o exame cobrou questões sobre as disciplinas de: Português, Raciocínio Lógico, Noções de Direito e Conhecimentos Específicos.

O concurso contou com prova Objetiva de múltipla escolha e redação; Prova de Condicionamento Físico por Testes Específicos; Exame Psicológico; Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada; Exames Médicos; Curso de Formação Técnico-Profissional.