Concurso Sergipe: Edital AUTORIZADO; Confira novidades!

Foi autorizado o edital do concurso Sergipe para Secretaria de Estado da Administração com preenchimento de vagas no cargo de contador. O certame foi anunciado em 2021, mas foi oficialmente autorizado nesta segunda-feira, 22 de agosto, pelo Diário Oficial. O documento confirma 55 oportunidades e foi assinado pelo Governador do Estado, Belivaldo Chagas, que já havia feito a autorização somente pelas redes sociais, em 2021, porém, de forma extraoficial.

Na época do anúncio informal, Chagas fez questão de pontuar o objetivo de qualificação para a área, âmbito da Contabilidade Pública: “A ideia é reforçar o setor, que é essencial na tomada de decisões dos gestores públicos, com dados e informações contábeis, além de auxiliar nas ações referentes ao cumprimento efetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acertei os últimos detalhes hoje em reunião com os secretários estaduais Dernival Neto (Sead) e José Carlos Felizola (Segg), para que em breve o edital seja publicado“.

AS 55 vagas só foram permitidas mediante um projeto que alterou a legislação e anunciou mais 43 novas vagas. O secretário de Estado da Administração, Manuel Dernival Santos divulgou a necessidade de contratação de mais profissionais: “Detectamos a necessidade da criação de mais cargos para dar provimento ao concurso público”

Comissão Formada

O avanço para que de fato o certame saísse do papel aconteceu em junho de 2022, em que foi anunciada a comissão responsável pelo concurso Sergipe. Como presidente foi anunciada Monisa Lais Lima Cruz e como membros a formação conta com os seguintes nomes: Orlexsandra Andrade dos Santos, Silvana Bischof Pontes e Marlene Ferreira dos Santos Menezes.

Atribuição da comissão formada:

Definir os parâmetros e as etapas do concurso público, em conjunto com a empresa contratada;

Elaborar edital de abertura do certame;

Acompanhar as inscrições, bem como a aplicação das provas;

Colaborar na resposta a requerimentos e ações judiciais ajuizadas pelos candidatos;

Realizar atos necessários para publicação do resultado final e homologação do concurso no Diário Oficial do Estado

Contadores ativos

De acordo com informações no segundo semestre de 2021, o órgão já tinha 27 contadores ativos e distribuídos da seguinte forma:

4 na CIA de Desenvolvimento Econômico do Estado – Codise;

na CIA de Desenvolvimento Econômico do Estado – Codise; 5 no Departamento Estadual de Infraestrutura e Rodoviária – DER;

no Departamento Estadual de Infraestrutura e Rodoviária – DER; 3 na Empresa de Desenvolvimento Agropecuário – EMDAGRO;

na Empresa de Desenvolvimento Agropecuário – EMDAGRO; 1 na Fundação de Saúde Parreiras Horta – FSPH;

na Fundação de Saúde Parreiras Horta – FSPH; 8 na Secretaria da Fazenda do Estado – Sefaz SE;

na Secretaria da Fazenda do Estado – Sefaz SE; 1 na SergipePrevidência;

na SergipePrevidência; 2 na Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC;

na Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC; 3 na Secretaria de Segurança Pública -SSP

O valor salarial muda de acordo com a área e a jornada de trabalho. Atualmente, no Portal da Transparência, é possível encontrar profissionais com remuneração que varia entre R$ 3 mil e R$ 13 mil (bruto).

Requisitos e último concurso Sergipe

Para investidura do cargo é preciso comprovar graduação em Contabilidade por alguma instituição reconhecida pelo MEC, entretanto, os salários iniciais e atualizados ainda não foram divulgados pelo concurso. Há 14 anos que não realizado nenhum concurso para a área administrativa da Secretaria de Administração de Sergipe.

No último edital, foi oferecidos vagas para os diferentes níveis de escolaridades e os salários chegavam a R$ 3 mil. Além disso, era acrescido benefícios e estabilidade. A Cebraspe foi a banca responsável por este certame. No novo concurso Sergipe ainda não foi divulgada banca, sendo este a próxima etapa do certame.