Concurso SMED BH teve atualizações; confira mudanças!

Nesta quarta-feira, 31 de agosto, a prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, confirmou mais um passo para realização do concurso SMED BH. Com isso, tudo indica que o edital não vai demorar de ser liberado.

Foi formada a comissão organizadora do certame que tem as principais responsabilidades: a elaboração do edital, planejar, acompanhar e fiscalizar os procedimentos necessários à realização do concurso.

O certame vai contar com os cargos de Professor municipal nas disciplinas de Artes, Ciências, História e Língua Portuguesa e Assistente administrativo educacional. A decisão foi confirmada por meio da portaria que oficializou a comissão do exame.

Os interessados que desejam se candidatar ao cargo de professor municipal devem ter graduação, em nível de Licenciatura Plena, na respectiva área. Os salários iniciais são de R$2.473,38 para jornada de 22 horas e 30 minutos semanais. Contudo, mais informações sobre requisitos e remunerações das vagas de assistente administrativo ainda não foram reveladas.

Último concurso SMED BH

O último certame aconteceu em 2021. Das 251 vagas disponibilizadas, 140 foram para professores de Educação Infantil, 54 chances para professores de 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental, além de 38 vagas para professores do terceiro ciclo do Ensino Fundamental em disciplinas específicas, sendo 10 vagas de Educação Física, 3 para profissional de Geografia, 15 de Língua Estrangeira (Inglês) e 10 para Matemática.

As remunerações variaram de R$2.243,43 até R$2.758,41 a depender do cargo. A carga horária variou de 22 até 40 horas semanais. Houve ainda a oferta de 19 vagas para Bibliotecário. Os candidatos deveriam cumprir o requisito para inscrição, como ter ensino superior completo em Biblioteconomia e registro no Conselho Regional.

O concurso contou com três etapas. Além da prova objetiva, prova discursiva e títulos. Os candidatos tiveram que responder a 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 sobre Conhecimentos Político-Pedagógicos e 30 sobre Conhecimentos Específicos. A prova de títulos contou com a comprovação de especialização, mestrado ou doutorado.