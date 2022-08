Concurso SP 2022: Prefeitura de Jambeiro abre edital com salários acima de R$ 13 mil!

Mais um concurso SP 2022. Dessa vez, a prefeitura de Jambeiro abre edital com 44 vagas mais cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade. As inscrições poderão ser feitas até 11 de setembro pelo site da Consesp concursos, banca responsável pelo certame. O valor da taxa de inscrição depende do cargo, sendo R$ 20,00 para cargos de nível fundamental, R$ 30,00 para nível médio e R$ 40,00 para superior.

Cargos

Veja a seguir a lista de cargos com o quantitativo de vagas:

Ajudante Geral (8)

Atendente (2)

Auxiliar de Cozinha (1)

Serviço Braçal (7)

Diretor de Controle Interno (1)

Escriturário I (3)

Farmacêutico (Cr)

Fisioterapeuta (1)

Médico PSF – Programa Saúde da Família (1)

Médico Plantonista (6)

Motorista (7)

Operador de Máquinas Pesadas (1)

Professor de Educação Especial (Autismo) (1)

Professor de Educação Especial (Deficiência Intelectual) (1)

Professor de Ciências (1)

Professor de Matemática (1)

Professor de Português (Cr)

Secretário de Escola (1)

Tratorista (1)

As remunerações deste concurso SP 2022 podem chegar a R$ 13.395,55 por mês e a jornada de trabalho pode ser de 20 ou 40 horas semanais. A hora aula para professor do certame é R$ 21,36.

Provas concurso SP 2022

As provas objetivas serão direcionada a todos os cargos e previstas para às 08 horas do dia 25 de setembro de 2022. Além dessa etapa será aplicada a prova de títulos para professores e a etapa prática para os seguintes cargos: Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Tratorista.

O horário assim como os locais de prova serão disponibilizados em até três dias, no site oficial da banca organizadora do certame. Serão aplicadas um total de 30 questões com as seguintes disciplinas: língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, conhecimentos básicos em informática, conhecimentos/ legislação em saúde e conhecimentos educacionais.

Os candidatos terão 2 horas para realização da prova. O gabarito está previsto para ser liberado um dia após a realização da prova, dia 26 de setembro. Caso haja a necessidade de interposição de recursos, o mesmo poderá ser solicitado através o portal da banca organizadora do concurso.

Para isso, basta acessar a aba recursos e preencher o formulário pedido junto ao site. O concurso tem validade de dois anos podendo ser prorrogado a depender da necessidade da prefeitura de Jambeiro. Clique aqui para acessar o edital completo.