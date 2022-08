Concurso TCE TO: Inscrições prorrogadas; salários acima de R$ 10 mil; confira!

O concurso TCE TO teve mudança no cronograma de inscrição. O certame para o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins tiveram as suas inscrições prorrogadas até dia 05 de setembro, antes, o cadastro poderia ser feito até dia 31 de agosto. A FGV – Fundação Getulio Vargas- é a banca responsável pelo exame.

Após preencher o formulário com todos os dados solicitados, é necessário, em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$90 para cargo de nível médio e R$130 para cargos de nível superior. Com isso, o prazo para pagamento foi postergado até 06 de setembro.

Vagas

Os cargos oferecidos são para nível médio e superior. Acompanhe a seguir a lista com requisitos, remunerações e vagas de cada área:

Assistente de Controle externo

Vagas : 15 mais cadastro de reserva

: 15 mais cadastro de reserva Requisitos : Ensino médio completo

: Ensino médio completo Remuneração inicial: R$2.844,38

Analista técnico

Vagas : 15 mais cadastro de reserva, distribuídas entre as áreas de Ciências Contábeis (uma); Direito (uma); Tecnologia da Informação (três); Letras (uma); Psicologia (uma); Medicina (duas); Odontologia (uma); Enfermagem (uma); Fisioterapia (uma); Curso Superior em qualquer área (duas)

: 15 mais cadastro de reserva, distribuídas entre as áreas de Ciências Contábeis (uma); Direito (uma); Tecnologia da Informação (três); Letras (uma); Psicologia (uma); Medicina (duas); Odontologia (uma); Enfermagem (uma); Fisioterapia (uma); Curso Superior em qualquer área (duas) Requisito : Ensino superior completo na respectiva área

: Ensino superior completo na respectiva área Remuneração inicial: R$6.570,55

Auditor de Controle Externo

Vagas : 25 mais cadastro de reserva, distribuídas entre as áreas de Ciências Contábeis (oito); Direito (seis); Engenharia Civil (duas); Engenharia Ambiental (uma); Ciências Econômicas (uma); Administração (duas); Tecnologia da Informação (três); Curso Superior em qualquer área (duas)

: 25 mais cadastro de reserva, distribuídas entre as áreas de Ciências Contábeis (oito); Direito (seis); Engenharia Civil (duas); Engenharia Ambiental (uma); Ciências Econômicas (uma); Administração (duas); Tecnologia da Informação (três); Curso Superior em qualquer área (duas) Requisito : Ensino superior completo na respectiva área

: Ensino superior completo na respectiva área Remuneração inicial: R$10.510,91

Provas concurso TCE TO

As provas estão previstas para o dia 16 de outubro, na capital, Palmas. Os horários são:

Manhã (das 8h às 12h30): provas para auditor de controle externo;

Tarde (das 15h às 19h30): provas para assistente de controle externo e analista técnico.

As provas objetivas contam com 70 questões que terá distribuições que divergem a depender do cargo. Os candidatos que disputarem a vaga de Assistente de controle externo terão as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa: 15 questões; Legislação Específica: 5 questões; Noções de Controle Externo: 5 questões; Raciocínio Lógico-Quantitativo: 5 questões; Conhecimentos Específicos: 40 questões.

Por sua vez, o cargo de Analista Técnico (exceto para a formação específica em Direito) terão as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa: 20 questões; Legislação Específica: 5 questões; Noções de Direito: 10 questões; Conhecimentos Específicos: 35 questões.

Os candidatos para o cargo de Analista Técnico (apenas para a formação específica em Direito) terão as provas com as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa: 20 questões; Legislação Específica: 5 questões; Conhecimentos Específicos: 45 questões.

O cargo de Auditor de Controle Externo (exceto para a formação específica em Direito) terão as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa: 15 questões; Legislação Específica e Noções de Direito: 10 questões; Controle Externo: 5 questões; Conhecimentos Específicos: 40 questões.

Já para Auditor de Controle Externo (apenas para a formação específica em Direito), as disciplinas são: Língua Portuguesa: 15 questões; Legislação Específica: 5 questões; Controle Externo: 5 questões; Conhecimentos Específicos: 45 questões.

O certame ainda vai contar com prova discursiva para nível médio, uma redação. Já para nível superior, serão cobradas duas questões de conhecimentos específicos. Clique aqui para fazer inscrição.