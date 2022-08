Concurso TRT AL 2022: Saiu a relação final de inscritos!

O Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Alagoas, que compreende a 19ª região, tem novo edital de concurso público (Concurso TRT AL 2022) em andamento. De acordo com o documento, estão sendo abertas 08 vagas, além de cadastro reserva. O documento informa que o novo concurso público conta com oportunidades apenas para cargos de TI.

Segundo informações da FCC, banca organizadora, foram registradas ao todo 1.573 inscritos. Os exames serão aplicados neste domingo (14/08).

Veja a distribuição das vagas:

955 para técnicos; e

618 para analistas.

O edital do concurso TRT-AL 2022 conta com oportunidades para cargos Analista e Técnico Judiciário na área de Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação, de níveis médio e superior de escolaridade. Haverá reserva de vagas para candidatos negros (20%) e para pessoas com deficiência (5%).

Para Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação, estão sendo ofertadas duas vagas. O salário é de R$ 12.455,30. O requisito é de nível superior em Informática, ou de qualquer outro curso superior acrescido de curso de Pós-Graduação na área de Informática, com carga horária mínima de 360 horas/aula.

Para Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação, estão sendo oferecidas 06 vagas. O salário é de R$ 7.591,37. O cargo tem requisito de curso de ensino médio acrescido de curso de Programação com, no mínimo, 120 horas/aula, ou certificado de conclusão de Curso Técnico na área de Informática ou diploma de curso superior em Informática.

Cargos e vagas

Nível médio/ Técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico Judiciário- Especialidade Tecnologia da Informação 06 + CR R$ 7.591,37 Cargos de nível médio concurso TRT AL

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista Judiciário – Especialidade Tecnologia da Informação 02 + CR R$ 12.455,30 Cargos de nível superior TRT AL

Inscrição Concurso TRT-AL 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever no período compreendido entre 13 de junho e 06 de julho de 2022, por meio do site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC).

A taxa de inscrição custou:

Médio: R$ 158,00

R$ 158,00 Superior: R$ 257,00

Etapas e provas

O concurso do Tribunal da 19ª região terá as seguintes etapas de prova:

Para todos os Cargos/Áreas/Especialidades, as provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos

Específicos constarão de questões objetivas de múltipla escolha (com cinco alternativas cada questão).

A Prova Discursiva-Redação, para todos os Cargos/Áreas/Especialidades, será realizada no mesmo dia e horário das Provas Objetivas.

Segundo o edital, as provas objetivas e a prova discursiva (redação) serão realizadas na cidade de Maceió-AL, com previsão de aplicação para o dia 14 de agosto de 2022, nos seguintes períodos:

a) no período da MANHÃ: para o cargo de Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação;

b) no período da TARDE: para o cargo de Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação.

O edital informa que os exames objetivos de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos valerão 10 pontos, tendo peso 1 a nota da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e peso 2 a nota da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos.

Para ser aprovado, o candidato deverá obter 40% de acertos na prova de Conhecimentos Gerais e, no mínimo, 50% de acerto na prova de Conhecimentos Específicos.

O gabarito e as questões das provas sairão no dia 15 de agosto. O resultado preliminar das Provas Objetivas e Discursiva-Redação está previsto para sair no dia 22 de setembro.

O concurso terá validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.