Concurso TRT ES 2022: Banca é definida e edital tem dias contados; saiba mais

Mais uma etapa do concurso TRT ES 2022. Dessa vez, os preparativos avançaram e a banca do certame foi definida. A informação se deu por meio do documento de licitação, divulgado no Diário Oficial da União, nesta terça-feira, 30 de agosto de 2022.

Com isso, a Fundação Carlos Chagas (FCC) se tornou a responsável pelo exame. Sendo assim, mediante esse adiantamento, os próximos passos consistem em assinar o contrato, realizar a elaboração do cronograma e o tão sonhado edital com todos os regulamentos necessários. Apesar de não haver data definida, tudo indica que o documento será liberado em breve.

É importante lembrar que uma Sessão Administrativa do TRT no Estado do Espírito Santo foi marcada para esta quarta-feira, 31. O concurso vai ser um dos temas citados. Com isso, tudo indica que o destino do certame será traçado ou haverá avanço após a realização da reunião.

Grupo de trabalho formado

O grupo de trabalho foi formado em maio de 2022 e tem como principal função cuidar do andamento do certame. Os membros que compõem o grupo são: Alinne Grativol Venturi, representante da Secretaria Geral da Presidência; Augusto Célio Rodrigues de Souza, representante da Secretaria Administrativa; Leonardo Felipe Di Donato, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas; Leandro Paganoto Moura, representante da Assessoria Jurídica da Presidência; e Matheus Barbosa de Oliviera e Silva, representante do Setor de Contratos Administrativos. Contudo, ainda não há um prazo estabelecido para conclusão dos trabalhos.

Aval concurso TRT ES 2022

A permissão para a realização do concurso aconteceu após o recebimento do ofício do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no qual o órgão dá o aval para a realização dos certames envolvendo o Espírito Santo e outros estados. Vale lembrar que desde o mês de Janeiro existia estudos para a realização deste exame.

O último concurso do órgão aconteceu em 2013. Na época, foram oferecidos 23 vagas mais formação de cadastro reserva para os cargos de técnico e analista, nível médio e superior.