Concurso TRT MA 2022: SAIU o edital para níveis médio e superior! Até R$12.455,30

O Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Maranhão faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso TRT MA 2022) para o preenchimento de vagas no quadro de servidores do órgão. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) tem a responsabilidade do certame, que conta com vagas de níveis médio e superior.

A FGV terá responsabilidade de receber inscrições e aplicar as provas do concurso. O concurso TRT-MA 2022 conta com sete vagas imediatas, além de cadastro reserva, em cargos de técnicos e analistas, em várias especialidades.

Cargo Vagas Requisitos Técnico judiciário – Área administrativa 4 + CR Curso de ensino médio e registro em órgão de classe Técnico judiciário – Enfermagem CR Curso de ensino médio e Técnico de Enfermagem com registro no Conselho Regional de Enfermagem Técnico judiciário – Apoio Especializado em TI CR Curso de ensino médio acrescido de um curso de Programação que tenha, no mínimo, 120 horas/aula, ou curso técnico na área de Informática expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. É necessário registro em órgão de classe Analista Judiciário – Área judiciária CR Graduação em Direito e registro em órgão de classe Analista Judiciário – Oficial de Justiça CR Graduação em Direito e registro em órgão de classe Analista Judiciário – Área administrativa CR Curso de nível superior, inclusive licenciatura plena Analista Judiciário – Contabilidade 1+CR Graduação em Contabilidade e registro em órgão de classe Analista Judiciário – Biblioteconomia CR Graduação em Biblioteconomia e registro em órgão de classe Analista Judiciário – Engenharia CR Graduação em Engenharia Civil, Mecânica ou Elétrica e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos estados e do DF Analista Judiciário – Estatística CR Graduação em Estatística e registro em órgão de classe Analista Judiciário – Medicina CR Graduação em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina Analista Judiciário – Odontologia 1+CR Graduação em Odontologia e registro no Conselho Regional de Odontologia Analista Judiciário – T.I 1+CR Curso superior na área de informática ou qualquer curso de ensino superior, acrescido de curso de pós-graduação

Remuneração do concurso TRT MA

Candidatos aprovados no concurso do TRT MA terão direito às seguintes remunerações:

Analista Judiciário do TRT MA

Padrão/Classe Vencimento básico GAJ Total Inicial R$ 5.189,71 R$ 7.265,59 R$ 12.455,30 Final R$ 7.792,30 R$ 10.909,22 R$ 18.701,52?

Técnico Judiciário do TRT MA

Padrão/Classe Vencimento básico GAJ Total Inicial R$ 3.163,07 R$ 4.428,30 R$ 7.591,37 Final R$ 4.749,33 R$ 6.649,06 R$ 11.389,39

Além do vencimento, o servidor também podem receber os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação: R$ 910,08

Assistência pré-escolar: R$ 719,62

Auxílio transporte: R$ 308,00

Exames periódicos

Assistência médica e odontológica: R$ 215,00

Inscrição Concurso TRT MA 2022

A inscrição do concurso TRT MA 2022 poderá ser feita no período compreendido entre 16 horas do dia 08 de agosto e 16 horas do dia 06 de setembro, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca organizadora

A taxa de inscrição tem os seguintes valores:

R$58 para os cargos de técnico; e

R$68 para os cargos de analista.

O valor deve ser pago até o último dia de inscrição. Serão aceitos pedidos de isenção até o dia 10 de agosto.

Etapas e Provas

O concurso TRT MA 2022 vai contar com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação está marcada para acontecer no dia 06 de novembro de 2022.

Os exames serão aplicados em dois turnos, da seguinte maneira:

Analista pela manhã, das 9h às 13h

Técnico à tarde, das 15h às 19h.

Os concorrentes aos cargos de níveis médio e médio/técnico responderão a 70 questões, enquanto que os competidores a carreiras de nível superior terão 80 perguntas pela frentes, sendo todas elas de múltipla escolha. As disciplinas irão variar conforme o cargo.

Analista Judiciário | área judiciária

Língua Portuguesa: 10 questões

Raciocínio Lógico Matemático: 10 questões

Atualidades: 10 questões

Conhecimentos Específicos: 50 questões

Analista Judiciário | área administrativa

Língua Portuguesa: 10 questões

Raciocínio Lógico Matemático: 10 questões

Atualidades: 10 questões

Legislação Institucional: 10 questões

Conhecimentos Específicos: 40 questões

Técnico Judiciário

Língua Portuguesa: 10 questões

Raciocínio Lógico Matemático: 10 questões

Atualidades: 10 questões

Legislação Institucional: 10 questões

Conhecimentos Específicos: 30 questões

O prazo de validade do concurso TRT MA 2022 será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Atribuições dos cargos – Concurso TRT MA

Analista Judiciário do TRT 16 – Área Judiciária

Requisito: Diploma ou certificado de curso de Graduação em Direito.

Analisar petições e processos, confeccionar minutas de votos, emitir informações e pareceres;

Proceder a estudos e pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina pertinente para fundamentar a análise de processo e emissão de parecer;

Fornecer suporte técnico e administrativo aos magistrados, órgãos julgadores e unidades do Tribunal;

Inserir, atualizar e consultar informações em base de dados; verificar prazos processuais.

Analista Judiciário do TRT 16 – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Requisito: Diploma ou certificado de curso de Graduação em Direito.

Executar citações, notificações, intimações e demais ordens judiciais, certificando no mandado o ocorrido;

Executar penhoras, avaliações, arrematações, praças e hastas públicas, remissões, adjudicações, arrestos, sequestros, buscas e apreensões, lavrando no local o respectivo auto circunstanciado.

Analista Judiciário do TRT 16 – Área Administrativa

Requisito: Diploma de curso de Graduação de nível Superior em qualquer área de formação.

Realizar tarefas relacionadas à administração de recursos humanos, materiais, patrimoniais, orçamentários e financeiros, de desenvolvimento organizacional, licitações e contratos, contadoria e auditoria;

Emitir informações e pareceres;

Elaborar, analisar e interpretar dados e demonstrativos;

Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar projetos pertinentes à área de atuação;

Elaborar e aplicar instrumentos de acompanhamento, avaliação, pesquisa, controle e divulgação referentes aos projetos desenvolvidos.

Técnico Judiciário do TRT 16 – Área Administrativa

Requisito: Certificado de conclusão de curso de ensino médio ou de curso técnico equivalente.

Prestar apoio técnico e administrativo pertinente às atribuições das unidades organizacionais;

Executar tarefas de apoio à atividade judiciária;

Arquivar documentos;

Efetuar tarefas relacionadas à movimentação e à guarda de processos e documentos;

Atender ao público interno e externo;

Classificar e autuar processos;

Realizar estudos, pesquisas e rotinas administrativas.

Último concurso TRT MA O último concurso TRT MA foi aberto em 2014. Na ocasião o certame foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Na ocasião, o concurso trouxe 21 vagas, além de cadastro reserva. As vagas foram destinadas aos cargos de técnico judiciário (níveis médio e médio/técnico) e analista judiciário (superior), em várias especialidades. A taxa de inscrição custa R$62,80 para técnico e R$77,80 para analista. Distribuição das vagas Analista Judiciário do TRT MA 01 vaga – Área Judiciária

03 vagas – Oficial de Justiça Avaliador Federal

CR – Área Administrativa

CR – Contabilidade

CR – Biblioteconomia

CR – Engenharia

CR – Estatística

CR – Medicina

CR – Odontologia

CR – Tecnologia da Informação Técnico Judiciário do TRT MA 17 vagas – Área Administrativa

CR – Especialidade Enfermagem

CR – Tecnologia da Informação O concurso do TRT foi composto por duas etapas, sendo elas uma Prova Objetiva de conhecimentos gerais e específicos e uma Prova Discursiva (Redação). Exclusivamente para o cargo de Engenharia, foi aplicado um Estudo de Caso no lugar da redação. Prova Objetiva (eliminatório e classificatório)

(eliminatório e classificatório) Prova Discursiva , exceto para Engenharia (eliminatório e classificatório)

, exceto para Engenharia (eliminatório e classificatório) Estudo de Caso, somente para Engenharia (eliminatório e classificatório)