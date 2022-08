Concurso UFRN 2022: 103 vagas; iniciais acima de R$ 4 mil; CONFIRA!

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte anuncia a abertura do edital para o preenchimento imediato de 103 vagas mais formação de cadastro reserva do concurso UFRN 2022. A Comperve é a responsável pelo certame. As inscrições poderão ser realizadas no portal da banca entre os dias 17 de outubro até 21 de novembro.

As taxas variam entre R$ 80 para assistente de alunos, R$ 100 para médio e R$ 150 para superior. O pagamento poderá ser efetuado até o dia 22 de novembro. Doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal poderão solicitar isenção entre os dias 17 de outubro e 6 de novembro.

Vagas e cargos

Os cargos são para preenchimento de vagas na capital, Natal, e nos municípios de Macaíba, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. Entre as oportunidades disponíveis de acordo com a escolaridade estão: Nível médio: assistente de alunos (1 vaga) e assistente em administração (54 vagas).

Os cargos que exigem nível médio técnico são : técnico em enfermagem (3 vagas), em TI (13 vagas), em laboratório – diversas áreas (6 vagas) e em contabilidade (2 vagas); Nível superior: analista de TI (2 vagas), assistente social (2 vagas), biomédico (2 vagas), engenheiro – diversas áreas (4 vagas), enfermeiro (1 (vaga), fisioterapeuta (1 vaga), técnico em assuntos educacionais (4 vagas), pedagogo (1 vaga), médico veterinário (1 vaga), médico – diversas áreas (5 vagas) e químico (1 vaga). As remunerações iniciais estão entre R$1.945,07 e R$4.180,66, a depender do cargo, além do auxílio alimentação de R$458.

Requisitos concurso UFRN 2022

Para a investidura dos cargos é preciso ter os determinados requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo primeiro, do Art. 12, da Constituição da República Federativa do Brasil;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidatos do sexo masculino;

Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e o registro no órgão de classe, quando for o caso, conforme indicado no Capítulo 2 deste Edital;

Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, atestada através de inspeção médica realizada pela Perícia Médica Singular da UFRN nos exames apresentados;

Apresentar atestado médico, nos casos de candidatos com deficiência física, declarando a deficiência que possui, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), e declarando ainda que esta é compatível com as atribuições do cargo, o que será comprovado através de análise da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Perícia em Saúde, que emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade com o cargo;

Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura

em Cargo Público Federal, prevista no Art. 137, Parágrafo único da Lei no 8.112/90.

Provas

As provas vão acontecer em dias diferentes a depender da área. O cargo de assistente de administração tem data prevista para o dia 08 de janeiro e para os demais cargos, 15 de janeiro. A etapa objetiva será aplicada para todos os cargos e conta com uma prova no total de 50 questões, divididas entre Língua Portuguesa (dez), Legislação (dez) e Conhecimentos Específicos (30). Tem a aplicação de uma redação como etapa discursiva do concurso UFRN 2022, para alguns cargos.