Concurso UnDF: Último dia de inscrição! Salários acima de R$ 5 mil!

A Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury está no último dia de inscrição do concurso UnDF. São 35o vagas imediatas e mais de 1050 de cadastro reserva para os cargos de Professor de Educação Superior e Tutor de Educação Superior. O Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades- é a responsável pelo certame. As inscrições devem ser realizadas pelo portal da banca até o dia 16 de agosto de 2022.

A taxa de inscrição é de R$ 188,90 podendo ser paga até o dia 23 de agosto. A isenção da taxa é direcionada aos candidatos inscritos em programas sociais, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, candidatos voluntários que exerça função de Comissário ou Agente de Proteção da Infância e da Juventude. Doadores de medula óssea recebem um desconto de 50% na taxa de inscrição.

Os cargos são para professor de educação superior com jornadas que podem variar de 20 até 40 horas semanais. As remunerações iniciais se distinguem a depender da especialização. Candidatos com especialização recebem para 20 horas o equivalente a R$ 2.200 e 40 horas recebem R$ 4.400. Os que tem mestrado podem chegar até R$ 4.800, já para doutorado com jornada de 40 horas podem receber até R$ 5.200.

O cargo de tutor disponibiliza de 100 vagas para início imediato e mais 300 para cadastro reserva e as jornadas de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais. Para especialização, os salários podem chegar até R$ 4.400, mestrado, R$ 4.800 e doutorado de 40 horas, R$ 5.200. De acordo com o edital ainda é disponibilizado para os dois cargos uma a Gratificação de Magistério Superior – GMS- equivalente a 30% do vencimento básico.

Requisitos

Neste concurso UnDF, para a admissão dos cargos é fundamental os seguintes requisitos:

Se aprovado no concurso público;

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal de 1988;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo;

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.;

Apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental;

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura;

Não ser aposentado por invalidez;

Apresentar declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pública, ou proventos de inatividade, considerando as possibilidades de acumulação lícita previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal;

Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

Provas do concurso UnDF

As provas serão realizadas no dia 23 de outubro de 2022 e tem duração de 4h30min, os locais serão divulgados no dia 09 de setembro. A prova objetiva será composta de 60 questões, de múltipla escolha, com 5 alternativas em cada questão, para escolha de 1 única resposta correta. Serão cobradas as disciplinas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

A prova discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva. Será corrigida por 2 avaliadores. Caso haja divergência entre as correções em um percentual equivalente a 25%, uma terceira correção será realizada.

A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. Neste concurso UnDF, a prova discursiva será cobrado um texto dissertativo-argumentativo em formato de redação de no mínimo 20 linhas e máximo 30.

O certame ainda conta com um curso de formação profissinal que será aplicado na modalidade remota e destinado aos candidatos aprovados na primeira etapa e que estejam dentro do limite de vagas. A carga horária estimada será de 80 horas. A avaliação de verificação de aprendizagem está marcada para o dia 17 de fevereiro de 2023. A avaliação de títulos é classificatório e valerá o equivalente a 5 pontos.

Clique aqui para acessar o edital completo.