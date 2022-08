Concurso UNESP encerra inscrições de Concurso público

Em São Paulo, a Universidade Estadual Paulista ”Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) encerra inscrições concurso público nesta quarta-feira (25). O edital tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Assistente Técnico Administrativo I, com lotação direta na Faculdade de Ciências e Letras no Campus de Assis.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham escolaridade conforme orienta edital. O salário oferecido inicialmente é de R$ 6.886,26, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 25 de agosto de 2022, diretamente no endereço eletrônico da banca organizadora IBDO Projetos. A taxa de inscrição ficou fixa em R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva e discursiva (caráter classificatório e eliminatório); nas áreas de língua portuguesa; raciocínio lógico/matemático; conhecimentos específicos/legislação. As avaliações serão realizadas no dia 25 de setembro do presente ano.

O concurso público é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Desenvolver atividades administrativas, pesquisas e estudos específicos da parea de atuação. Efetuar análises técnicas. Desenvolver e implementar projetos ou sistemas que exijam conhecimentos técnicos especializados visando o aperfeiçoamento, racionalização e a inovação do processo de trabalho. Participar do planejamento, organização, controle das atividades administrativas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins, inclusive aquelas previstas nos níveis anteriores do encarreiramento desta função.

EDITAL 250/2022

