Concursos PM e Bombeiros AP: Governador promete 4 mil vagas; VEJA detalhes

No último domingo, 21 de agosto, o governador do estado do Amapá, Waldez Góes, garantiu o preenchimento de 4 mil vagas nos concursos PM e Bombeiros AP. O anúncio foi feito após a divulgação do resultado da fase objetiva do certame. As oportunidades são para o cargo de soldado e divididas em 1500 vagas para o Corpo de Bombeiros do Estado e 2500 para a Polícia Militar do Amapá.

Mesmo que o percentual de classificados para as vagas de Bombeiro seja menor e que não atingisse a quantidade de vagas disponíveis, Waldez anunciou que todas as 1500 vagas serão preenchidas levando em conta as maiores pontuações para a primeira fase do certame, equivalente às provas objetivas. A pontuação mínima para as outras etapas da prova era 60% e não poderia ter zerado nenhuma disciplina.

Entretanto, para o concurso voltado ao preenchimento de cargos da PM do Amapá, a situação foi contrária. Depois da análise das provas objetivas foi avaliado que mais de 2500 candidatos ultrapassaram o percentual mínimo exigido para a aprovação da primeira fase do concurso. Dessa forma, o exame vai acontecer normalmente e seguirão para as próximas etapas os candidatos que alcançaram as maiores notas.

Nas redes sociais, Góes fez questão de esclarecer sobre o preenchimento das vagas e falou sobre o Programa Estado Forte, Povo Seguro que é uma das estratégias da gestão para aprimorar a segurança da população do Amapá: “Estamos com 8 concursos e, por isso, nossa decisão busca assegurar que tenhamos aprovados prontos para as próximas fases até o ingresso no serviço público. O programa ‘Estado Forte, Povo Seguro’ já destinou para o setor mais de R$ 320 milhões. Entre as entregas, estão obras, viaturas, armamentos, equipamentos. É o nosso Governo trabalhando para geração de emprego e renda e proteção para nossa gente“.

Remuneração

Ao todo, nos concursos PM e Bombeiros AP foram 57 mil inscritos, sendo que 30.891 inscritos para PM e 27.000 inscritos para Corpo de Bombeiros. O curso de formação 600 aprovados da PM e 200 para Bombeiros, de acordo com o governo do estado. A FCC foi a organizadora do certame.

A remuneração bruta durante o curso de formação é de R$2.827 e, após a conclusão, já como Soldado Combatente, a remuneração passa a ser de R$5.313,18. Os servidores ainda terão outros benefícios como: auxílio alimentação no valor de R$500 e outros R$1.600 anuais de auxílio fardamento.

O que caiu nos concursos PM e Bombeiros AP?

As provas aconteceram no dia 17 de julho para PM e no dia 25 para candidatos que pleiteavam uma vaga para Corpo de Bombeiros. Os concursos PM e Bombeiros AP contaram com as seguintes etapas: Prova objetiva, Exame Documental, Avaliação das Capacidades Físicas, Teste de Avaliação Psicológica, Exame de Saúde e Investigação Social.

A duração das provas foi de quatro horas. As provas para Bombeiros contou com dez questões de Língua Portuguesa, dez de Matemática, cinco de Física, cinco de Química, cinco de Biologia, cinco de História do Estado do Amapá, totalizando sessenta questões.

Para Polícia Militar foi cobrado a mesma quantidade de questões que foram divididas entre Língua Portuguesa um total de doze questões e um total de 6 questões para cada disciplina: Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Penal, Noções de Direitos Humanos, Raciocínio Lógico e Matemática, Atualidades, História do Estado do Amapá e Geografia do Estado do Amapá.