CondoConta abre vagas para trabalho remoto

A CondoConta, fintech especializada em condomínios, anunciou a abertura de vagas para trabalho remoto. As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que está em franca expansão e recebeu, recentemente, um aporte da gestora Igah Ventures no valor de R$ 10 milhões.

As chances são para as mais diversas áreas, como Financeiro, Marketing, People, nos cargos de Analista de Billing Maker, Analista de Marketings Ops Jr, Controller, Gestor de Tráfego / Mídia Paga Sr, Product Manager Sr e Web Analytics Analist Jr. A empresa recruta, ainda, profissionais para seus programas afirmativos e de diversidade, que prevêem a inclusão de pessoas negras e mulheres no mercado de TI e contratação de Pessoas com Deficiência (PCD).

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas a empresa busca profissionais que tenham facilidade em trabalhar com atividades sistemáticas e uma boa comunicação e relacionamento interpessoal. Experiência com administração de condomínios ou no setor bancário também pode ser um diferencial, principalmente em algumas áreas.

É importante notar que as vagas são para atuação 100% remota, com a possibilidade de alguns encontros ao longo do ano. Além disso, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como horário flexível, vale refeição, plano de saúde, day off de aniversário e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados poderão conferir a lista completa de vagas disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação, no site https://condoconta.hire.trakstar.com/. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem triagem, entrevista com o time de Pessoas, entrevista com a liderança da área e, em alguns casos, a apresentação de um case técnico.

Sobre a empresa

A CondoConta é uma fintech que se propõe a ser a conta digital de quem administra os condomínios. Fundada por profissionais especializados, que trabalham com gestão condominial há mais de 30 anos, a empresa promete desburocratizar esse gerenciamento, facilitando os trâmites e pagamento.