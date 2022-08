Confira o resultado do concurso 2355 da LOTOMANIA desta segunda-feira (22)

Ainda nesta segunda-feira (22), o concurso 2355 da Lotomania será sorteado. O sorteio será realizado pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

O sorteio da Lotomania 2355 acontecerá às 20h e premiará com o valor de R$ 5,7 milhões os ganhadores.

Como jogar?

O jogo é bem simples. No entanto, é preciso de sorte para receber o tão esperado prêmio.

Para jogar na Lotomania, é necessário escolher e marcar 50 números dos 100 disponíveis na cartela. Além disso, o jogador pode deixar a tabela incompleta ou não marcar nenhum número, deixando que o próprio sistema a complete, por meio da “Surpresinha”. Vencerão os jogadores que acertarem 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Vale ressaltar que, o mesmo jogo pode ser usado por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos utilizando a “Teimosinha”. A função “Aposta-espelho” também possibilita que o apostador marque 50 novos números no jogo original, tudo para aumentar a possibilidade de ganhar o prêmio.

MEGA-SENA: Concurso 2.512 acumula e prêmio chega a R$ 14 milhões

Mais uma vez, nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas do concurso 2.512 da Mega-Sena. O sorteio aconteceu no Espaço de Loterias da Caixa, situado na Avenida Paulista, em São Paulo, no último sábado (20).

Todavia, os apostadores puderam acompanhar o sorteio através de uma transmissão pelo Youtube e nas demais redes sociais da CEF. Os números sorteados foram: 07-10-34-47-49-52.

Pela Mega-Sena, é possível ganhar prêmios em diversas categorias, veja os ganhadores:

Com 6 acertos – Não houve ganhadores;

Com 5 acertos – 81 pessoas acertaram os números sorteados. Cada uma delas vai receber o valor de R$ 31.030,62;

Com 4 acertos – 4.382 pessoas acertaram os números sorteados. Cada uma delas receberá o valor de R$ 819,41.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor arrecadado foi de R$ 43.594.798,50.

Quando será o próximo concurso da Mega-Sena?

A Mega-Sena será novamente sorteada na próxima quarta-feira (22), a partir das 20 horas (horário de Brasília). A premiação está estimada em R$ 14 milhões, para quem acertar os seis números (considerando o acumulo do último concurso).

Para participar do concurso, os apostadores poderão jogar até as 19 horas, nas casas lotéricas, ou no site ou aplicativo da unidade, disponível para Android e iOS. Vale ressaltar que para fazer o cadastro online, o apostador deve se enquadrar em alguns critérios, como: